Liderul Renew Europe, Dacian Ciolos, din ce in ce mai contestat in interiorul grupului. In ce masura ar putea fi organizate alegeri interimare

Mai multe delegatii nationale sunt nemultumite de Ciolos, arata Euractiv.ro . Motivul invocat de acestea ar fi faptul ca se simt date la o parte."Dupa aproape doi ani, majoritatea delegatiilor inteleg acum ca grupul nu este condus de un membru ALDE (n.red.: grupul ALDE s-a transformat in 2019 in Renew Europe), ei vad ca am pierdut multe oportunitati, am fi putut fi mult mai eficienti", a explicat o sursa politica citata de Euractiv.Potrivit sursei citate, problemele au devenit mai pronuntate dupa ce saptamana trecuta FIDESZ, formatiunea lui Viktor Orban , a anuntat ca iese din din PPE, semnaland o posibila reasezare a compozitiei parlamentare.Daca se ajunge la o masa critica, grupul ar putea chiar sa organizeze alegeri interimare si sa incerce sa-l inlature pe Ciolos, noteaza Euractiv.