Dacian Ciolos, raspuns dur pentru Florin Citu: "Un prim-ministru nu face evaluari ale ministrilor noaptea in somn si dimineata ii demite"

"La niciun punct din protocol nostru nu este trecut ca daca intr-o seara se enerveaza premierul poate sa revoce pe oricine doreste el pentru ca ii permite Constitutia. Cum ar fi daca parlamentarii nostri s-ar apuca sa voteze in Parlament proiectele de lege care vin de la Guvern invers decat cum am stabilit in Coalitie? Nu de alta, dar ar fi tot constitutional", a adaugat acesta."Dupa mai bine de 24 de ore, Florin Citu nu a oferit o explicatie coerenta despre motivului pentru care l-a revocat pe Vlad Voiculescu , desi, intre timp, am avut chiar si o convorbire telefonica cu el. Nici in aceasta discutie directa nu a reusit sa isi explice gestul si motivele reale pentru care a luat acea decizie. Am urmarit si iesirile publice ale premierului. Pe de o parte, fuge de aceasta intrebare, pe de alta parte se straduieste sa arate ca lucrurile sunt sub control.Ce asteptam noi de la Florin Citu era un comportament transparent si onest. Sa ne informeze despre intentiile sale, sa ne comunice nemultumirile si sa evalueze activitatea ministrilor din cabinetul sau, indiferent de culoarea lor politica. Un prim-ministru nu face evaluari ale ministrilor noaptea in somn si dimineata ii demite fara sa le comunice nici lor - o chestiune de minima decenta profesionala - si nici partenerilor de coalitie care i-au incredintat un mandat in fruntea Guvernului", a scris Dacian Ciolos joi pe Facebook El a spu ca felul in care a decis Citu revocarea lui Voiculescu destructureaza increderea in interiorul unei coalitii politice."Supararile personale si strategiile de imagine nu tin loc de obiectivitatea unei evaluari. Decizii luate in acest fel destructureaza exact acel element esential intr-o coalitie politica: increderea. Am observat ca premierul continua sa invoce o prerogativa constitutionala prin care are acest drept. Da, il are si nu il contestam. Dar suntem intr-o coalitie in care am stabilit cateva reguli elementare de colaborare. La niciun punct din protocol nostru nu este trecut ca daca intr-o seara se enerveaza premierul poate sa revoce pe oricine doreste el pentru ca ii permite Constitutia. Cum ar fi daca parlamentarii nostri s-ar apuca sa voteze in Parlament proiectele de lege care vin de la Guvern invers decat cum am stabilit in Coalitie? Nu de alta, dar ar fi tot constitutional", a completat Ciolos.Liderul PLUS a mai explicat ca a intrat "in aceasta Coalitie pentru a duce la capat reformele pentru care ne-am angajat in fata oamenilor"."Pentru asta cerem cateva lucruri legitime: predictibilitate si seriozitate la varful Guvernului si, mai ales, un premier cu care sa putem lucra cu incredere si deschidere", a conchis Ciolos. Premierul Florin Citu a afirmat ca la sedinta coalitiei de luni toti presedintii de partide au fost de acord ca nu vor contesta atributiile constitutionale ale prim-ministrului, atunci cand vine vorba de evaluarea, propunerea si decizia revocarii unui ministru."Ma surprinde putin abordarea. In sedinta de coalitie de luni a fost foarte clar din punctul meu de vedere, s-au discutat atributiile constitutionale ale premierului. Aceste atributii sunt de a evalua si de a propune, atunci cand decide, revocarea, inlocuirea unui ministru. Nu am facut decat sa imi exercit atributiile constitutionale si in acea sedinta toti presedintii de partid au fost de acord ca acestea sunt atributiile premierului si nu vor contesta niciodata sau nu vor pune sub semnul intrebarii atributiile constitutionale ale premierului. Aceasta a fost concluzia de luni, cu aceea am plecat in acea zi", a afirmat Florin Citu, intrebat joi despre reprosul lui Dan Barna ca nu a fost consultat in legatura cu revocarea lui Vlad Voiculescu si ar fi fost pus in fata faptului implinit.Liderul USR , vicepremierul Dan Barna, a declarat miercuri ca revocarea lui Vlad Voiculescu, ca este o decizie unilaterala si imatura politic, care ridica semne de intrebare asupra capacitatii premierului de a conduce Romania intr-o perioada delicata. El a precizat ca premierul Florin Citu nu mai are sustinerea USR PLUS.