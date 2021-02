Dacian Ciolos, despre Traian Berbeceanu: "Am vazut ca si-a luat la revedere de la functia de prefect. Nu inteleg unde se grabeste"

"Am vazut ca domnul Traian Berbeceanu si-a luat la revedere de la functia de prefect , dupa negocierile politice in care s-a stabilit unde numeste prefecti fiecare partid din Coalitia de guvernare. Eu stiu ca e un om care nu fuge la greu, asa ca nu inteleg unde se grabeste sa plece.Lasand gluma la o parte, situatia in care ne aflam presupune ca in functii publice cu o responsabilitate mare sa fie oameni competenti, care au demonstrat ca stiu ce au de facut si e nevoie de multe ori si de continuitate. Chiar daca numirea in functia de prefect la Bucuresti revine PLUS, asta nu inseamna ca avem in vedere doar criterii de partid, ci in primul rand urmarim competenta si asumarea unor obiective, respectul pentru munca si empatia", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.