Dacian Cioloș, despre percepția publică față de USR PLUS: "Nu stăm bine"

Acesta a adăugat că nu crede că formaţiunea stă mai prost în sondaje decât AUR , aşa cum indica recent un sondaj al publicaţiei Politico."Una e să creşti sau să scazi în sondaje când eşti pe bară şi stai şi fluieri de pe margine despre cum merg lucrurile şi o faci şi populist şi alta e să fii la guvernare şi să îţi asumi decizii, unele dificile, altele mai dificil să ţi le asumi pentru că nu depinde doar de tine, ci depinde şi de ceilalţi.Cred că este încă prea devreme ca să apreciem cum stăm. Nu stăm bine, deci asta trebuie să o spun. USR PLUS nu stă bine, dacă ne uităm la cifrele acestea, la percepţia publică, în momentul de faţă, dar nici nu aveam cum să stăm bine, atâta vreme, după cum v-am spus, cât Guvernul nu a livrat mare parte din obiectivele pe care noi ni le-am asumat în campanie ", a spus Dacian Cioloş, întrebat de presă dacă USR PLUS are mai puţine procente privind intenţia de vot faţă de AUR. Cioloş crede că USR PLUS îşi poate mulţumi electoratul doar cu reformele promise în campanie."E prea devreme la niciun an de guvernare să vorbim de o erodare structurală. Acestea (sondajul Politico n.r.) sunt cifre care, din punctul meu de vedere, încă sunt conjuncturale, atâta timp cât, cum vă spuneam, noi suntem, din punctul meu de vedere, cu un potenţial bun de a face reforme, dacă există voinţă politică.Singurul lucru care ne-a împiedicat pe noi să găsim soluţii pentru SIIJ, să mergem înainte cu depolitizarea în administraţia publică, să avansăm cu pensiile speciale, sunt motive politice interne care nu ţin de blocaje de altă natură, care ne-ar împiedica să facem reforme. Eu cred că dacă noi facem reforme, partea aceea de electorat care ne-a trimis pe noi la guvernare va percepe lucrul acesta pozitiv", a explicat Dacian Cioloş.