VIDEO Barna si Ciolos, dupa consultarile cu Iohannis: Vrem fie functia de premier, fie cea de sef al Camerei Deputatilor. Suntem optimisti

Principalele declaratii ale lui Dan Barna:- Am participat alaturi de delegatia USR PLUS la consultari, i-am transmis pozitia consecventa a USR-PLUS, ne-am exprimat decizia de a intra intr-o coalitie prin care sa construim, nu sa facem o improvizatie.- Dupa consultarile de azi suntem foarte optimisti.- Este important sa nu fie o coalitie pentru 6 luni sau 1 an de zile, ci pentru 4 ani.- Am prezentat propunerea de premier , Dacian Ciolos, pentru ca pe parcursul discutiilor USR PLUS a prezentat diverse solutii prin care aceasta coalitie sa fie una echilibrata.- Dacian CIolos a fost si este propunerea USR, in cazul in care cei de la PNL vor opta pentru sefia Camerei Deputatilor.- Pozitia presedintelui a fost ca isi doreste si el ca aceasta majoritate sa se realizeze si zilele urmatoare sa gasim aceasta solutie. Suntem pregatiti sa gasim aceasta solutie.- Pozitia presedintelui a fost aceea de continuare a negocierilor.- Nu se poate pune problema unui acord in care o parte se transeaza in parlament si alta se negociaza intre partide pentru ca nu putem porni la maraton cu un picior rupt.- O parte din intelegere nu poate sa stea in arbitrajul PSD , iar presedintele a rezonat cu aceasta parere.- Am fost expliciti cu propunerea de premier, este o propunere asumata, o propunere care poate sa fie o solutie pentru Romania, adica Dacian Ciolos premier si Ludovic Orban presedintele Camerei Deputatilor.Principalele declaratii ale lui Dacian Ciolos:- USR PLUS isi doreste o coalitie de centru dreapta care sa guverneze 4 ani. Ce consturim acum nu e ceva de conjuctura, vrem o intelegere bazata pe incredere si echilibru.- Noi am insistat sa incepem discutiile si pe programul de guvernare si pe constructia coalitiei.- Nu vrem o formula in care PSD sa fie implicat formal, pe fata sau pe sub masa, nici in Guvern si nici in Parlament.- Avem optiune si pentru prim ministru si pentru sefia Camerei Deputatilor.