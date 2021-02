Dacian Ciolos: Pensiile speciale ale parlamentarilor si cele ale primarilor vor fi primele care vor disparea

Ciolos: Un obiectiv politic asumat

Ciolos: La vot se va vedea cine vrea cu adevarat

Pe etape

Ciolos: Judecatorii CCR nu pot sa decida

Ciolos: Pensii in functie de contributivitate

Un proiect de lege in acest sens urmeaza sa fie depus in Parlament. De asemenea, Ciolos a declarat ca in Romania, pensiile ar trebui sa fie proportionale cu contributia."Incepem cu pensiile parlamentarilor si primarilor, care sunt cel mai usor de eliminat. In Parlament suntem in curs de a construi majoritatea necesara.Punem aceste proiecte pe ordinea de zi si cred ca intr-o perioada scurta, in cateva saptamani cred ca pot sa ajunga aceste proiecte pe ordinea de zi si pensiile speciale vor disparea la parlamentari si primari.Apoi urmeaza sa vedem celelalte, unde trebuie sa ne uitam mai atent ca sa nu fim in situatia de a face doar populisme cum au facut altii inaintea noastra, cand s-au laudat ca dispar pensiile, dar ne-am trezit la Curtea Constitutionala cu tot felul de contestatii", a declarat Dacian Ciolos, duminica, la Prima TV.Intrebat ce parere au colegii de alianta de la PNL despre acest proiect, Ciolos a aratat ca este un obiectiv politic asumat de USR PLUS."Nu mai conteaza ce s-a intamplat in trecut, atunci noi eram in opozitie , acum suntem in majoritate. USR PLUS are asta ca obiectiv politic inca de la infiintare, pentru ca e clar, nu poti sa contruiesti pe mucegai si pe putreziciune. Despre asta este vorba acolo. Noi ne-am angajat ca o sa facem si o sa facem.Vom pune pe ordinea de zi aceste proiecte si acolo se vor transa lucrurile si vom vedea cine cu adevarat este pentru eliminarea pensiilor speciale. Acolo, la vot, se va vedea. Vad ca apar eroi acum, inclusiv PSD . Vedeti vreo ipocrizie mai mare in tara asta decat PSD, care a introdus pensiile speciale, care s-a batut pentru ele si acum vin si cer eliminarea. Foarte bine, o sa le punem pe ordinea de zi, noi chiar o sa le punem.Cred ca oamenii putin sunt interesati cine, cum le-a depus, cu ce amendament, in ce comisii trebuie sa treaca. E important sa ajunga pe ordinea de zi si acolo, la vot, foarte bine. Daca PSD va fi de acord sa voteze pentru eliminarea pensiilor speciale, foarte bine", a declarat Ciolos.Intrebat, de asemenea, care este parerea celor de la UDMR , Ciolos a explicat ca nu este de acord cu propunerea de a pune toate categoriile de pensii speciale "la pachet" pentru a nu se gresi."Vom vedea la vot, acolo fiecare e in fata alegatorilor, aici nu mai conteaza ce intelegeri, ce discutii am avut.Acolo, la vot se va vedea cine isi doreste eliminarea pensiilor speciale si cine nu. Sa le punem pe toate la pachet va insemna sa mai asteptam jumatate de an, pana cand trecem in analiza toate pensiile, pe diferitele categorii, pentru ca pensiile astea care merg dincolo de contributivitate, ca le zice speciale, unele au fost pensii de serviciu inainte, toate astea au nevoie de o analiza sa ne asiguram ca tot ce decidem este si fezabil si ca nu poate fi atacat.Dar pentru pensiile de parlamentari si primari nu ar trebui sa existe nicio ezitare pentru ca nu se justifica cu nimic aceste pensii pentru ca nu au nimic de-a face cu contributivitatea", a mai declarat Ciolos.Liderul USR PLUS a precizat ca totul trebuie facut etapizat."E prima etapa, pentru ca raman si celelalte. Am avut o discutie cu UDMR, am inteles argumentul ca trebuie sa scapam de pensiile speciale, dar trebuie facut etapa cu etapa.Noi nu mai putem acum astepta. Daca punem acum un proiect de lege prin care eliminam toate pensiile speciale ne trezim cu o bucatica a celor care au acum astfel de pensii, ataca la CCR tot proiectul si pica tot proiectul pentru ca ei pot sa gaseasca un argument pe care noi nu l-am analizat suficient.Asta numesc eu populism. Pe parlamentari si pe primari nu exista niciun argument juridic sau nimic atacabil pe o astfel de decizie de a elimina aceste pensii", a declarat Dacian Ciolos.Ciolos a adaugat ca judecatorii de la CCR ar trebui sa gaseasca argumente intemeiate pentru a respinge un astfel de proiect."Judecatorii CCR nu pot sa decida doar pentru ca sunt ei insisi beneficiari, trebuie sa gaseasca si argumente. Sunt foarte interesat sa vad care sunt argumentele lor pentru ca parlamentarii nu au un salariu, ei au indemnizatie de demnitar si au introdus pensia asta speciala in plus fata de indemnizatia asta.PSD care acum face pe eroul de pe margine a introdus in Codul administrativ aceste pensii speciale pentru primari. Ele nu au intrat in vigoare pentru ca au tot fost amanate. Sunt curios daca CCR ar respinge, care ar fi argumentele", a declarat Dacian Ciolos.De asemenea, Dacian Ciolos a declarat ca parlamentarii europeni au pensii in functie de contributivitate, iar acest principiu ar trebui sa fie si in Romania."In Parlamentul European pensia e pe baza de contributivitate. Nu e o pensie, e o contributie la ceea ce voi avea eu ca pensie si e in functie de lungimea mandatului si de contributie. Nu ai o pensie la fel ca si cel care a avut un mandat sau doua mandate.La asta trebuie sa ajungem in Romania, la o pensie care sa fie proportionala cu contributia. Ca sunt anumite categorii, asta e de discutat care categorii socio-profesionale merita mai mult decat contributia. Militarii de exemplu", a declarat liderul USR PLUS. Bilantul Sectiei Speciale pe anul trecut: Patru comunicate de presa si doua rechizitorii trimise in instanta, dintre care unul desfiintat de Inalta Cu rteDacian Ciolos a adaugat ca personal crede ca pana la Paste se vor abroga pensiile speciale."Da, eu cred ca se vor abroga. Eu nu sunt in Parlament, nu tine de mine, dar decizia noastra politica asta este. Nu vad de ce nu ar fi pe ordinea de zi aceste proiecte", a precizat Ciolos.In ceea ce priveste pensiile romanilor, Dacian Ciolos a explicat ca s-a decis o majorare care se va aplica in 2021."S-a decis o crestere a pensiilor care se aplica din 2021. Deci, ca sa fie clar pentru toata lumea: pensia in 2021 va fi mai mare decat in 2020. Salariul de baza, la fel, e decis ca va creste. Nu se taie nimic, totul creste, va fi mai mare decat anul trecut. Investitiile vor creste fata de anul trecut. Atunci cum putem vorbi de un buget de austeritate?", a declarat Ciolos.De altfel, l a inceputul lunii februarie, copresedintele USR-PLUS Dacian Ciolos a declarat ca prioritatile parlamentare din aceasta sesiune a Legislativului sunt eliminarea pensiilor speciale, repararea legilor justitiei si infiintarea unei comisii de Cod electoral Aceasta Comisie trebuie sa unifice legislatia intr-un singur act care sa prevada alegerea primarilor in doua tururi, scaderea numarului de parlamentari, evaluarea marimii si distributiei subventiei pentru partide si simplificarea votului prin corespondenta.