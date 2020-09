Europarlamentarul Dacian Ciolos anunta ca USR PLUS va pune in aplicare rezultatele referendumului din 2009: Parlament unicameral cu 300 de alesi

"Constitutia trebuie modificata, astfel incat sa nu mai asistam doar la certuri intre Parlament, presedinte , Guvern si sa ridicam din umeri cand vedem ca majoritatea din Parlament nu mai reprezinta oamenii si noi trebuie sa iesim in strada si iesim degeaba ca nu se pot face lucruri ca nu ne lasa Constitutia sau legea.Sunt multe lucruri, trebuie reformata administratia publica pentru ca deja vedem cat de ineficient este statul la foarte multe niveluri. Vom aplica 300 de parlamentari , alesii nu au nevoie de specii speciale sau de indemnizatii speciale", a declarat Dacian Ciolos, prezent la Timisoara, potrivit expressdebanat.ro Referendumul a fost validat in 2009 de Curtea Constitutionala. Peste 6,7 milioane de romani au votat in favoarea unui parlament unicameral , cu maxim 300 de parlamentari. Prezenta la urne a fost de 50,95%, dar referendumul a fost unul consultativ, drept urmare ar trebui sa fie pus in practica prin intermediul Parlamentului.