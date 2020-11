Dan Barna anunta ca maine dimineata deputatii si senatorii USR isi vor depune demisia din Parlament pentru a nu beneficia de pensie speciala

"Maine dimineata, deputatii si senatorii USR isi vor depune demisia din Parlament pentru a nu face parte dintre cei care vor primi pensie speciala. Pensia speciala este o sfidare la adresa oamenilor cinstiti din aceasta tara. Sa reprezinti vointa populara este o onoare, nu o corvoada", a scris, luni seara, pe Facebook Barna a afirmat ca USR PLUS va face din eliminarea pensiilor speciale "conditie esentiala pentru participarea la orice coalitie de guvernare"."Pe agenda Parlamentului este deja de patru ani un proiect de lege al USR care urmareste eliminarea acestor pensii. Patru ani de zile in care niciodata nu s-a gasit o majoritate care sa faca acest lucru. Niciodata. Dar, pentru ca am promis oamenilor ca nu vom beneficia de ele, ne vom depune demisiile inainte de finalul acestui mandat", a mai transmis Barna.Citeste si: Marcel Ciolacu si Alfred Simonis anunta ca vor demisiona din Parlament. Motivul invocat