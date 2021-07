Dan Barna despre situația critică de la CFR Călători: "Nu ajută pe nimeni o isterie falsă. Nu poți să trimiți autocare cu elicopterul în câmp"

Scandalul privind demiterea șefului CFR Călători

„Nu este nici prima nici ultima dată când datorită accidentelor sau fenomenelor meteo extraordinare se întâmplă un astfel de eveniment. Trebuie să avem un sistem de reacție la criză, să fie prevăzute persoanele care trebuie să intervină. Situația se poate repeta, asta e situația”, a declarat Barna. Vicepremierul s-a referit și la cazul copiilor care au așteptat în câmp 10 ore, fără alimente și apă „Nu ajută pe nimeni o isterie falsă. Să nu mai dăm informații greșite. Am siguranța că au fost mai mulți copaci pe acea cale ferată. Nelucrând la calea ferată, pe partea tehnică nu avem unde să ajungem. În realitatea e foarte frumos să se spună – să trimitem un autocar. Dacă ești pe câmp, la 2 noaptea, nu poți să trimiți autocare cu elicopterul”, a spus Barna.Dan Barna a discutat și cu premierul Cîțu despre șeful CFR Călători:„Trebuie să evaluăm oamenii în funcție de activitățile lor și nu neapărat după o declarație. De trei luni de zile acest om a început să facă schimbări semnificative la CFR Călători. Subiectul este închis”, a spus Barna. Întrebat la Antena 3 de ce nu a ajuns o locomotivă timp de 10 ore la trenul blocat, directorul CFR, Ovidiu Vizante, a dat un răspuns uluitor:"Și de ce mă întrebați pe mine? Noi am pus la dispoziția CFR-ului această locomotivă. Dacă a fost un pom căzut pe linie, locomotiva nu poate, din păcate, sări peste pom. Eu vă spun ce informații am eu. Încercați să vorbiți cu responsabilii, cei care conduc circulația.Toți directorii CFR Călători au încercat să găsească o soluție. Încercați dumneavoastră să găsiți la ora aceea soluții! Încercați să găsiți transbordare la ora 00:00, la 1.000 de călători, câți sunt într-un tren." Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a declarat și el că nu îl demite pe șeful CFR Călători după declarațiile acestuia privind condițiile în care 30 de copii au fost lăsați fără apă circa zece ore în trenul care a rămas blocat în câmp.„Principiile pe care funcționez sunt pe bază de profesionalism și eficiență. Actul de management se judecă așezat, la rece, nu după o declarație de moment. Domnul director al CFR Călători și-a prezentat scuze ieri și pentru mine subiectul este încheiat. Dar domnul director are o evaluare de dat, vom face o evaluare pentru toți managerii și vom vedea apoi. Nu sunt rudă cu domnul Vizante”, a declarat Cătălin Drulă.