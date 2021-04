Dan Barna, despre criza din coalitia de guvernare: "Partenerul serios, partenerul care a aratat responsabilitate, a fost USR-PLUS"

"USR-PLUS a dovedit, in acesti patru-cinci ani de politica in care ne-am luat multe rani si avem multe cicatrice pe spinare, am dovedit o intelepciune si o crestere a capacitatii de a intelege politica asa cum e necesar. Nu a fost in organizatie, in aceste zile de emotie, nu a fost un curent semnificativ care sa ceara iesirea de la guvernare, tocmai pentru ca oamenii spun << da, nu a fost in regula ce s-a intamplat, dar nu putem sa plecam pentru ca noi am inceput acest drum pentru a lupta sa schimbam lucruri in Romania si nu putem pleca la prima dificultate importanta pentru ca noi trebuie sa dovedim ca suntem in stare sa purtam aceasta lupta >> ", a afirmat Dan Barna , vineri seara, la Digi 24.Acesta a mentionat ca, potrivit cercetarilor sociologice pe care le-a vazut, USR PLUS are 18-20% in preferintele electoratului."Pe cifrele pe care le-am vazut, am vazut o usoara tendinta de crestere, adica suntem intr-o zona un pic mai sus decat a fost rezultatul electoral, e adevarat, rezultatul electoral a fost si pe o participare foarte redusa, dar in niciun sondaj dintre cele vehiculate si oficial, si neoficial, nu am vazut o scadere a increderii in noi si nu cred ca ar avea de la ce sa fie. Nu este un an electoral si tot ceea ce facem in aceasta echipa guvernamentala - s-ar putea ca unele dintre masuri sa nu fie populare, dar sunt necesare pentru a iesi cat de repede vom putea din aceasta criza de sanatate publica - tocmai nefiind un an electoral cred ca si sondajele trebuie privite ca instantanee de parcurs ale unui proces prin care ne facem bine ca tara", a adaugat liderul USR-PLUS Intrebat daca modul in care coalitia guverneaza este influentat de cursele interne din PNL , respectiv USR-PLUS pentru sefia formatiunilor politice, Barna a raspuns: "Eu sper ca in foarte mica masura si am aratat in aceste patru luni de guvernare ca echipa USR-PLUS la guvernare si echipa USR-PLUS in Parlament a aratat maturitate, seriozitate"."Poate anii de opozitie in care toate dezbaterile din USR erau pe toate televiziunile ne-au invatat si am capatat impreuna o experienta care se regaseste acuma in etapa de guvernare. Este si un mesaj pe care l-am dat colegilor mei si le multumesc pentru ca l-au inteles. Din momentul in care am intrat la guvernare am spus nu ne mai permitem sa fim un partid care se cearta toata ziua pe nimicuri si face titluri in presa pentru ca oamenii nu ne vor mai crede. Pot sa spun ca in aceste patru luni partenerul serios, partenerul care a aratat responsabilitate, a fost USR-PLUS in aceasta coalitie si sper sa ramanem in continuare foarte solidari, foarte compacti", a adaugat liderul USR-PLUS.