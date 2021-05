Dan Barna, despre candidatura la presedintie: "Daca performanta mea nu va fi de succes, sansele de a avea o candidatura credibila vor fi destul de mici"

"Sa luam lucrurile in logica fireasca. In momentul de fata sunt vicepremier in Guvernul Romaniei si obiectivul meu este ca aceasta campanie de vaccinare sa aiba succes si acest Guvern sa treaca Romania de pandemie si sa o reaseze pe o directie de crestere si stabilitate economica de care avem cu totii disperata nevoie. In functie de performanta guvernarii, o sa vorbim si de candidaturi viitoare, daca va fi cazul. Pe termen scurt, anul acesta, avem in fata Congresul USR PLUS in care, intr-adevar, imi doresc sa continui", a declarat Dan Barna, intrebat daca intentioneaza sa candideze la presedintie.El a spus ca daca guvernarea nu va fi de succes, sansele de a avea o candidatura credibila vor fi "destul de mici"."In mod pragmatic, daca acest guvern va avea succes, voi fi intr-o pozitie in care optiunea va fi pe masa. Daca acest guvern si guvernarea din care fac parte si performanta mea, pana la urma, nu vor fi unele de succes, eu zic ca sansele de a avea o candidatura credibila vor fi destul de mici. Si atunci, de asta spun: nu vreau sa vorbim de 2024 la momentul acesta, pentru ca nu doar eu, noi, Romania, Guvernul, coalitia mai avem in fata doi ani in care e nevoie sa se intample niste lucruri importante pentru tara, dupa care vorbim si de candidatura la presedintia Romaniei", a adaugat vicepremierul.Barna a mai spus ca doreste sa continue in proiectul USR PLUS.