Vicepremierul Dan Barna, despre nemultumirile PNL la adresa lui Stelian Ion: "E ca la Radio Erevan, legile justitiei sunt in consultare publica de 6 luni"

Potrivit acestuia, situatia creata, care a starnit nemultumirea unora dintre liberali , poate fi comparata cu Radio Erevan."Da, dragii nostri colegi, lucrurile acelea erau la indemana, le aveati, dar nu am venit sa va si spun: va rog frumos, uitati-va in ele. Cam despre asta e vorba", afirma Barna."Situatia e mai... e ca la Radio Erevan. Legile Justitiei sunt in consultare publica de sase luni. Colegii de la PNL le-au primit, liderii de grup si de la Senat si de la Camera le-au primit, deja sunt doua saptamani de cand Stelian Ion le-a trimis aceste legi, Stelian Ion a anuntat de la tribuna Parlamentului dezbaterile pe SIIJ, pe Sectia speciala. (...) Astazi insa, in sedinta de coalitie, am clarificat, ca sa nu mai fie niciun fel de echivoc, sa nu mai avem aceste mesaje distonante", a declarat Dan Barna, marti seara, la Digi 24.El a reafirmat ca ministrul Justitiei va avea la minister "discutii si consultari" cu "specialistii" din partidele din coalitie, pentru a "trece inca o data in revista toate nuantele si toate elementele unde ar putea sa existe puncte de vedere diferite"."Daca le clarificam la nivel de specialisti e excelent, daca vor fi unele lucruri unde e nevoie de o decizie politica la nivel de coalitie va veni saptamana viitoare, in sedinta coalitiei, cu acele aspecte unde, sa spunem, sunt puncte de vedere diferite astfel incat - si, de fapt asta e obiectivul - proiectul de lege ce va fi adoptat de Guvern sa fie unul care are suportul asumat al intregii coalitii, astfel incat sa avem legile justitiei cu sustinere clara in Parlament", a adaugat vicepremierul Dan Barna.El a precizat ca nu se pune problema ca legile justitiei sa fie propuse spre adoptare "fara consultare".In ceea ce priveste nemultumirile unor liberali cu privire la faptul ca ministrul Justitiei nu au discutat cu partenerii de coalitie, Dan Barna considera ca "este o chestiune de proces", care tocmai a fost "reglata"."Zambesc pentru ca este o chestiune de proces, nu este o chestiune de fond. Si este, da, dragii nostri colegi, lucrurile acelea erau la indemana, le aveati, dar nu am venit sa va si spun: va rog frumos, uitati-va in ele. Cam despre asta e vorba. Este o chestiune de proces, fireasca", a adaugat Dan Barna.El a precizat ca nu stie sa existe "vreo nemultumire" legata de subiectul privind legile justitiei la Palatul Cotroceni.