Dan Barna, despre primarii PSD ajunsi la PNL: "Ne produc disconfort si nemultumire. Nu vom guverna cu oameni care pana nu de mult l-au sustinut pe Liviu Dragnea"

"Cu profund disconfort, nemultumire si cumva este unul dintre motivele, pentru ca suntem intrebati, in aceste zile am fost in tara, am fost si in Maramures si la Sibiu si in Valcea si in Arges, sunt intrebat in diverse locuri de ce nu am urmat reteta de la Bucuresti si in alte locuri unde ar fi fost teoretic posibila o colaborare si acesta este unul dintre motive, pentru ca daca vorbim de parteneriatul de la Bucuresti, prin care i-am pus in spate lui Nicusor Dan sase primari de Sector sustinuti si de USR PLUS si de PNL , acesti sase oameni, fiecare dintre ei privit in parte, sunt persoane care nu au avut nici o legatura cu PSD -ul, nu au colaborat, nu au sustinut PSD-ul si in cursul negocierilor a fost una dintre conditiile noastre, ca PNL sa aiba candidati care nu au un trecut pesedist.Or in multe alte parti din tara lucrul acesta nu este valabil si atunci ideea unei colaborari a fost din start respinsa. Romania trebuie sa se curete de pesedism la modul si de oamenii care au sustinut, nu doar sa schimbam culori de geci rosii si galbene si sa spunem gata, se intampla reforma , pentru ca nu se va intampla lucrul asta", a spus Dan Barna la RFI Dan Barna sustine ca formatiunea USR-PLUS nu va lua in calcul guvernarea laturi de fosti membri ai PSD deveniti liberali: "Acesta este unul dintre principiile si conditiile de principiu pe care le-am avut si le vom avea in continuare in ceea ce priveste o eventuala colaborare cu PNL-ul, inclusiv dupa alegeri. Deci ideea ca vom putea sa guvernam alaturi de oameni care pana nu demult l-au sustinut pe Liviu Dragnea este una care nu este luata in calcul de catre USR PLUS in nici un scenariu".