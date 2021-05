Dan Barna, despre dosarul DLAF: "Mi se reproseaza ca am completat 3 formulare in plus si ca astfel ca 3 persoane au avut un loc de munca" VIDEO

Vicepremierul confirma ca sunt nereguli in faptele sale, dar le minimizeaza si le numeste "confuzii grave"."Am primit, de la DLAF, cumva ironic, ca voi primi raspunsul in termenul prevazut de lege . Apoi, am primit din spatiul media cateva fragmente din nota de control care se refera la mine si concluziile respectivei note de control.Din nota de control care a ajuns la mine mi se reproseaza, de catre consilierii DLAF, ca am completat 3 formulare in plus, astfel ca 3 persoane au avut un loc de munca.Confuzia grava care exista in material este ca se incearca asimilarea de recrutarea cu completarea formala a formularului ca acestia se inscriu in proiect. O activitate de recrutare presupune mai multe elemente. Ca sa sintetizez, fapta care mi se imputa este ca 3 formulare au fost completate in acelasi timp sau ulterior si ca, intradevar, nu au fost completate fata in fata, cerinta care urma sa fie eliminata. Astea sunt", a explicat Dan Barna. Doua dintre proiectele POSDRU in care a fost beneficiar Consiliul Judetean Alba , "SES-am deschide-te" si "Punti comunitare", au ajuns in atentia Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).In aceste proiecte a fost expert si vicepremierul Dan Barna, care a oferit consultanta CJ Alba prin intermediul unui firme din Sibiu la care a fost asociat.Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru lupta antifrauda, in legatura cu patru persoane implicate in aceste proiecte exista suspiciuni cu privire la "posibila savarsire a unor fapte de natura penala".