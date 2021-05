Dan Barna, si costul politic al dosarului DLAF ajuns acum la DNA. "II face mult rau, mai ales in perspectiva congresului. Pata ii va ramane"

Subiectul nu pica bine USR-PLUS

Subiectul, manusa pentru opozitie

Fraude si conflicte de interese cu fonduri UE

"DLAF sugereaza ca am incasat nejustificat 280 de lei"

Dan Barna a declarat ulterior ca a solicitat o nota de constatare de la DLAF deoarece nu a fost informat in legatura cu acest demers si si-a invocat nevinovatia, sustinand ca el nu face parte din cele patru persoane acuzate in dosar.Potrivit comunicatului DLAF, acuzatii au fost manageri de structuri de economie sociala si experti cu atributii in recrutare. Barna spus ca el a ocupat pozitia de expert antreprenorial, de unde deduce ca nu este vorba de el.Mai mult, a declarat ca, daca se va porni o urmarire penala impotriva lui, se va retrage din functie."Daca se va porni urmarirea penala impotriva mea, evident ma voi retrage. (...) Principiile pe care le sustin, fara penali in functii publice, voi continua sa le sustin si reprezinta o valoare si un crez cu care am venit in politica si cu care voi continua sa fac politica in Romania. Am solicitat nota de constatare de la DLAF", a declarat Barna marti, 11 mai.Adrian Zabava, analist politic, a explicat pentru Ziare.com care sunt implicatiile acestui scandal in opinia publica si cum sunt afectati atat Dan Barna, cat si USR -PLUS, mai ales ca partidul a mizat intotdeauna pe deviza "fara penali in functii publice"."E clar ca subiectul nu pica bine USR-PLUS, dar presiunea este in principal pe Dan Barna, deocamdata partidul nu are ce sa faca. Poate doar in contextul logicii electorale interne, a congresului care urmeaza, cineva din interior sa ii ceara lui Dan Barna o miscare. Insa e clar ca aceasta nu va veni decat daca va intra sub urmarire penala.Pana atunci subiectul o sa mai fie molfait in presa , dar fara sa ne asteptam la o actiune din partea lui Dan Barna pentru ca pana la urma e greu sa faci un pas inapoi cat nici macar nu esti pus sub urmarire penala", a explicat Adrian Zabava.Analistul politic mai sustine ca Dan Barna va ramane cu "o pata" chiar daca nu vor exista consecinte si ca este "munitie pentru opozitie "."Subiectul ii face foarte mult rau lui Dan Barna, mai ales in perspectiva congresului si a planurilor sale politice, indiferent de ce se va intampla mai departe. Subiectul s-a viralizat, va merge mai departe, va fi dat munitie pentru opozitie, dar nu va avea consecinte mai importante daca nu va exista o urmarire penala. Totusi, chiar daca Dan Barna nu va avea nicio problema penala, pata ii va ramane", adauga Adrian Zbava.Adrian Zabava sustine ca subiectul "vine manusa opozitiei" si atrage atentia asupra faptului ca partidul AUR a fost primul din opozitie care a reactionat, George Simion , liderul formatiunii politice, cerandu demisia lui Dan Barna."E un subiect care vine manusa opozitiei. A fost mai rapida reactia din partea AUR si mi se pare ca trebuie sa fie un semnal de alarma pentru PSD , care nu trebuie sa uite ca se bate pe acelasi palier cu AUR fiind in opozitie. Punctez ca AUR s-a miscat putin mai repede decat PSD si ca George Simion a iesit imediat cu cererea de demisie , care cred ca s-a viralizat la fel ca o buna parte dintre mesajele pe care le transmite el pe Facebook ", concluzioneaza Adrian Zabava.Jurnalistii de la Rise Project au publicat in toamna anului 2019 un material din care reiesea ca Dan Barna ar fi fost implicat in proiecte cu fonduri europene suspecte de posibile fraude, chiar in campania prezidentiala, cand Barna a fost unul dintre candidati.Ulterior, DLAF s-a autosesizat si a inceput investigatia in cazul fostei firme de consultanta a lui Dan Barna. Mai exact, au fost vizate trei proiecte din fonduri europene realizate de firma, si anume "Punti comunitare", "SES-am Deschide-te!" si "Biblioteca bunelor practice, Concept Inovator de Dezvoltare a Mediului Rural".Primele doua proiecte au avut ca beneficiar Consiliul Judetean Alba, iar al treilea a avut ca beneficiar firma lui Barna, "Grupul de consultanta pentru dezvoltare DCG SRL", potrivit informatiilor dezvaluite de jurnalisti la momentul respectiv.USR a transmis atunci ca proiectele pe fonduri europene derulate de Dan Barna "au mai fost verificate de organismele intermediare si de autoritatile de management care nu au gasit niciun fel de nereguli financiare sau de oricare alta natura. Contractele au fost in regula, asa cum a demonstrat rambursarea integrala a fondurilor, fara corectii financiare". Miercuri seara, vicepremierul Dan Barna a reluat explicatiile din conferinta de presa anterioara si intr-o postare pe Facebook."DLAF considera ca am realizat trei formulare in plus in cadrul activitatii de recrutare de beneficiari intr-unul dintre proiecte, sugerand ca as fi incasat nejustificat o suma de 280 de lei (56 lei x 5 ore). E o acuzatie pe care o resping cu fermitate.", scrie Barna.Nu doar ca este neverosimila interpretarea, dar DLAF insusi constata ca activitatea de recrutare a existat - adica am cautat acei oameni, i-am identificat, am verificat documentele lor (indeplineau conditiile pentru proiect) si am alocat un interval de raportare corespunzator activitatilor desfasurate pentru fiecare dintre ei", mai scrie vicepremierul.