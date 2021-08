Dan Barna, bilanț la opt luni de la guvernare: "Nu sunt mulţumit de progresul guvernării"

"Vom ieşi de la guvernare?"

Barna invocă inclusiv blocajul în ceea ce priveşte desfiinţarea Secţiei speciale de investigare a infraţiunilor din justiţie, şi susţine că, deşi USR PLUS nu vrea să iasă de la guvernare, nici nu va rămâne în orice condiţii. Pentru moment, el subliniază însă că ”pentru fiecare blocaj stupid din coaliţie există 5 teme pe care progresăm real”. Nu vom fi furnicuţele guvernării , care muncesc, planifică, bugetează şi când e vorba de decizie politică pedalăm în gol", avertizează Barna."Vreau să fie clare câteva lucruri. Sunt mulţumit de progresul guvernării? Clar NU. Am tot spus asta public. Am uitat de angajamentele noastre? Clar NU. Poate nu am comunicat atât cât ne-am fi dorit pe ele, pentru că suntem prinşi cu frecuşurile inutile şi interminabile ale unei guvernări de coaliţie mai complicată decât ar trebui şi decât ar putea să fie. Sunt câteva teme vizibile unde lucrurile nu merg. Aşa cum sunt multe teme mai puţin vizibile unde am mişcat lucrurile împreună cu colegii mei din Guvern. Şi asta e cel mai important: guvernarea e un imens şantier unde la 8 luni putem spune că am organizat lucrările, am plantat seminţele", afirmă Dan Barna într-un raport privind stadiul angajamentelor USR PLUS la 8 luni de guvernare, adresat Comitetului Politic al alianţei.El consideră că sunt "prea multe blocaje".Barna se referă în document la desfiinţarea Secţiei speciale de investigare a infraţiunilor din justiţie, afirmând că ministrul Justiţiei Stelian Ion a pregătit legea, guvernul a adoptat-o ca proiect, apoi un partener a blocat-o în Parlament.Vicepremierul menţionează că jumătate dintre angajamentele USR PLUS sunt din categoria definită ca fiind „pe şine”, ceea ce înseamnă că măsura are calendar de aplicare, e bugetată sau există proiect de lege /HG asumat de Guvern."Vom ieşi de la guvernare? Haideţi să vorbim mai puţin despre eventualităţi şi să încercăm să aşezăm dezbaterea şi decizia. Nu, nu vrem să ieşim de la guvernare. Pentru că vedem că putem schimba România. Pentru fiecare blocaj stupid din coaliţie există 5 teme pe care progresăm real. Pentru fiecare SIIJ nedesfiinţat, există nişte spitale regionale unde înaintăm, există nişte zeci de mii de hectare de pădure pe care le vom planta. Dar, nu, nu vom rămâne la guvernare în orice condiţii. Şi lucrurile trebuie să se schimbe. Faza de organizare de şantier se termină în acest an. Aşa cum se termină şi saga alegerilor interne din partidele din coaliţie. Din iarnă, şantierul trebuie să devină construcţie. Nu vom fi furnicuţele guvernării, care muncesc, planifică, bugetează şi când e vorba de decizie politică pedalăm în gol. Apartenenţa noastră la această coaliţie va depinde în lunile şi anii ce vin de mutarea acestor angajamente din categoria 2 (”Pe şine”) în categoria 3 (”progres semnificativ/îndeplinit”)", conchide Barna.USR PLUS îşi prezintă sâmbătă candidaţii la funcţiile de conducere din partid ,bătălia dându-se între echipele Barna şi Cioloş. Există şi un al treilea candidat, Irineu Darău, care şi-a anunţat recent echipa.