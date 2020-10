Dan Barna, invitat la Dialogurile Ziare.com in plin scandal intern in USR: "Este larma legitima dintr-un partid in care este democratie"

Dan Barna: Este clar ca va trebui sa modificam regulile, sa modificam statutul

Dan Barna: Nu imi cer scuze, acestea sunt regulile pe care le avem. In momentul in care renunti la reguli, esti la fel ca vechea clasa politica

Barna: A fost saptamana in care am luat cel mai mult "hate"

Dan Barna: Nu imi dau demisia, peste patru ani voi fi tot in acest partid

18% - scorul asteptat la alegerile parlamentare de USR PLUS

Nu stiu la care scandal va referiti, eu nu as numi "scandal" aceste evenimente care se desfasoara in USR, pentru ca, in realitate, este larma legitima a unui partid in care exista democratie . Ati vazut intr-unul din vechile partide, PNL PSD sau oricare, vreun coleg iesind si spunand "Eu nu am fost pus pe lista. Am facut cutare si cutare. Am fost nedreptatit, conducerea si organismele interne m-au nedreptatit". Tipa cineva sau ia cineva in serios astfel de mesaje? Oamenii raman mai departe acolo, bine sau rau, indreptatiti sau nedreptatiti. Nu zic ca este varianta corecta, doar incerc sa arat si acesta este raspunsul general despre care ma intrebati, ca in momentul in care am asumat ca USR PLUS este un partid transparent si deschis, isi parcurge fiecare etapa asumand faptul ca colegii nostri pot fi multumiti sau nemultumiti.Vorbim acum de rezultatele la algerile locale. Chiar nu au fost surprize. Chiar am facut pariuri interne si singura surpriza a fost la Brasov. In rest, am avut toata increderea ca Dominic va reusi sa castige la Timisoara, ca Gabi Plesa va castiga Alba Iulia si Elena Lasconi, Campulung Muscel. La Bacau, Viziteu are implicat trup si suflet, iar Allen a reusit sa recupereze un ecart important la Brasov pe care datele nu il sugerau.Felul in care s-a asezat calendarul a facut sa plonjam in ceea ce a insemnat pregatirea listelor pentru parlamentare. Asa s-a nimerit calendarul din cauza pandemiei si a amanarii localelor. Era evident si anticipam faptul ca in momentul in care vom intra in asezarea listelor pentru alegerile parlamentare, vor fi colegi multumiti si colegi nemultumiti. Da, USR PLUS are aceasta particularitate. Oamenii au libertatea sa vorbeasca, o fac in spatiul public. Nu e neaparat un lucru bun si este un lucru pe care eu il consider nepotrivit pentru credibilitatea organizatiei. Intr-adevar, proiectul este afectat de fiecare iesire publica de genul acesta pe care o vedem.Aceste reguli de alegere a candidatilor pe care le avem in statutul USR sunt exact aceleasi din 2016. Nici un moment nu am intervenit eu, Biroul National sau alta forta oculta care sa schimbe regulile. Regulile pe care le avem erau cunoscute de la bun inceput de toti candidatii. Toti colegi mei care au intrat in cursa stiau aceste reguli, care sunt in felul urmator: participi la o competitie interna in filiala, se voteza, esti desemnat candidat, trebuie sa treci apoi de doua filtre: Comisia de Arbitraj care da doua avize, unul pe integritate si unul pe oportunitate politica, apoi validarea in Biroul National, care da un vot tot pe oportunitate politica. Comisia Nationala de Arbitraj a fost aleasa de Congres, ca Biroul National, individual, fiecare membru. Sunt, cumva, judecatorii nostri interni, un fel de Curte Suprema, sa ii spunem. Fiecare om a fost ales de sute de colegi. Potrivit statutului nostru, avizul de integritate este obligatoriu, iar avizul de oportunitate este optional, iar Biroul National poate sa il schimbe prin vot, daca considera sau nu.In cazul colegului Vlad Teohari, s-a intamplat ca decizia Comisiei de Arbitraj a fost de 7 la 4, vot negativ pe integritate si de 8 la 3, vot negativ pe oportunitate politica. Deci, Comisia de Arbitraj a considerat ca colegul nostru nu indeplineste aceste criterii. Noi, la Biroul National, cand am primit aceste avize, avand obligatia din statul sa respectam avizul pe integritate, nu a fost ca si cum am avut o optiune sa putem face ceva. A rezultat faptul ca colegul Vlad Teohari de la filiala Diaspora a fost invalidat.M-ati intrebat unde a gresit USR. Nu gasesc o greseala de parcurs. Realitatea este foarte pragmatica. Este prima data cand regulile din statutul USR sunt testate. In 2016, partidul fiind la inceput, erau mai multe locuri de parlamentari decat colegi care puteau fi pusi pe lista. Atunci a fost foarte simplu. Conducerea de partid, Nicusor Dan , a stabilit listele. Dupa aceea, am stabilit impreuna statutul si este prima data cand am testat aceste reguli. Este foarte clar ca o parte din aceste reguli trebuie modificate si avem, imediat dupa validarea fuziunii, anticipez undeva in ianuarie-februarie, o comisie care sa gaseasca mecanisme prin care sa evitam genul acesta de situatii dramatice, emotional vorbind, cum s-a intamplat cu colegul de la Diaspora. E clar ca este un mecanism pe care testandu-l, trebuie sa il corectam.Chestiunea este ca aceste avize ale Comsiei de Arbitraj nu sunt de natura jurisdictionala. Comisia de Arbitraj, adica oamenii delegati de Congres, considera ca un candidat anume ar trebui sau nu ar trebui sa fie candidat, asa ca discutie tehnica-juridica. In egala masura, intr-adevar, in statut apare aceasta prevedere ca poti sa contesti decizia Biroului National de invalidare, dar nu a Comisiei de Arbitraj. Deciziile Comisiei de Arbitraj sunt obligatorii si nu poti sa le ataci. Pe de-o parte, in statut scrie ca acest comitet politic se convoaca in 15 zile, altfel sedinta nu e valaila, nu e statutara. Aici este o problema si va trebui sa o schimbam in urmatorul statut.Avand o norma interna, care spunea ca sedinta este valabila doar daca este convocata in 15 zile, daca o convocam in aceeasi noapte, nu era valabila. Ajungem in logica aceea: respectam unele reguli si pe altele nu. Aici mi-am asumat pozitia: respectam cadrul statutar asa cum il avem, daca este nevoie sa il schimba, il schimbam, pentru ca sunt elemente de schimbat, pentru ca, in mod particular, in cazul colegului de la Diaspora, venind lista foarte tarziu, pentru ca au fost localele, raspunsul de la Arbitraj a venit foarte tarziu, iar noi a trebuit sa si depunem lista. Lista este acum depusa, este validata. A fost o situatia in care ne-am dat seama ca avem o problema de procedura, pe care nimeni nu a constientizat-o pana acum. Primii care au "beneficiat" de ele, cum este si situatia lui Vlad, care este o situatie regretabila, pe fond, ne-am dat seama ca nu functioneaza. N-a stat nimeni in partid sa se gandeasca "Domne', cand vom ajunge acolo, ce va fi?". Este clar ca va trebui sa modificam regulile, sa modificam statutul astfel incat validarile sau avizele de integritate si de oportunitate sa le ai inainte de candidatura. Atunci, ok, ai avizul, candidezi, esti ales. De asta ne-am dat seama in ultimele zile vazand ce functioneaza si ce nu functioneaza.Am avut discutii, am schimbat mesaje si am si vorbit la telefon cu el. Mi-a spus ca spera sa gasim o solutie, eu cautam solutii in acele doua zile. A fost o discutie fireasca pe care am avut-o.Este o intrebare foarte buna, pentru ca asta este discutia de fond, pana la urma, mai ales in acest context in care strangem semnaturi si este o miza in acest moment. Ne mai trebuie vreo 30.000 de semnaturi, mai sunt patru zile si este, din nou, foarte important sa reusim sa strangem acestem semnaturi. Chestiunea nu este despre mine, Dan Barna, Vlad Teohari sau Biroul National, ci fix despre acest proiect. Oamenii acestia, unii suparati pentru ca considera ca ar fi meritat sa fie pe liste, dar colegii lor din filiala nu au considerat acest lucru. Parlamentul si pozitia de parlamentar, cand vorbim de proiectul USR PLUS, nu este singurul loc in care putem sa continuam. Vom intra in viitorul Guvern. Romania asteapta asta. Orice om care se uita la o perspectiva stabila de guvernare, este o alianta USR-PLUS-PNL. Avem nevoie de foarte multi oameni valorosi. Unii colegi decid sa plece si sa candideze independeti. Nu asta este solutia.O parte din toti colegii acestia care sunt in USR PLUS, care duc acest proiect mai departe, se vor regasi in Parlament, o parte in Guvern. Suntem buni si multi, alternativa pentru Romania. Ca nu suntem un partid perfect? Probabil. Sunt de acord cu asta. Sunt lucruri de schimbat la statut? O sa o facem acum, in urmatoarele luni, nu promitem ca ne gandim in cinci ani. Deci, Romania nu se poate face bine decat cu ceea ce propune USR-PLUS acum, asa imperfect, asa cu greseli, asa cu termene care nu se leaga, pentru ca aceasta este situatia concreta pe speta pe care o discutam. Ai alternativa sa te dai batut pentru ca o dorinta a ta la un moment dat nu s-a intamplat. De fapt, proiectul este mult mai mare. Asta e miza acestor zile. Il intreb pe Tudor Barbarosie: nu mai participam la alegeri? Renuntam la proiectul USR-PLUS pe care l-am construit atat de greu? Cand am iesit, noapte la 12, cu luminitele si ne-am luptat cu PSD, iar lumea striga "Bravo, USR!", dupa care au fost momente in care nu am fost cei mai inspirati. Dupa care, la locale am obtinut un rezultat foarte bun. Acum asezam lista de parlamentare si era logic ca vor fi colegi suparati, iar voti, societatea, cei care ne urmariti spuneti ca "Nu ati facut perfect, nu sunteti impecabili, astfel incat cei care au pierdut sa zica "Multumesc, nu sunt pe lista" ". Este natura umana si oamenii din USR sunt oameni, exact ca voi.Intr-un cadru de reguli pe care le stim cu totii, pe care le-am asumat.Nu pentru ca asa a fost, ci pentru ca limitele de calendar din statut, de care ne-am lovit acum, au dus la acest lucru. Procesul va fi imbunatatit. Sambata va fi un comitet politic, iar deciziile vor putea fi contestate acolo. Unde sunt blocaje, incercam sa le deblocam in perioada urmatoare. Nu imi cer scuze, acestea sunt regulile pe care le avem. Ce alternativa aveam? Sa nu respect deciziile Comisiei de Arbitraj si sa ii asez cu mana. Nu poti. In momentul in care renunti la reguli esti la fel ca vechea clasa politica.Prin candidaturi libere ale colegilor in fiecare filiala. Oricine poate sa se inscrie. Votul in USR este intermediat, prin delegati, potrivit statutului, in sensul in care se stabilesc in functie de rezultatele electorale de la nivelul unui judet si fiecare trimite un numar de delegati. Aceea este adunarea care voteaza parlamentarii. Oricine candideaza isi face campanie transparent in fata colegilor si este votat de delegatii care reprezinta filiala respectiva sau Bucuresti. Acesti colegi si-au prezentat candidaturile, au fost votati si a rezultat o ordine pe lista.Da, dat fiind faptul ca am facut fuziunea cu colegii de la PLUS, dar nu este inca validata de instanta, participam ca alianta electorala la alegeri. Atunci, au fost mai multe scenarii care s-au intamplat. 11 judete s-au inteles asupra ordinii pe lista. Atunci, fiecare partid si-a facut alegerile separate. Acolo unde nu s-au inteles, s-a facut cu votul comun al tuturor membrilor. Au rezultat acesti delegati care si-au ales parlamentarii in conferinta comuna.Deloc, pentru ca democratia inseamna majoritati. Ceea ce li se reproseaza acum colegilor Claudiu Nasui si Vlad Voiculescu este fix transparenta. In toate alegerile, cand s-au ales delegati, candidatii au proprii sustinatori. Ceea ce le reprosam noi acum este: "De ce ati fost transparenti si ati facut publica lista de sustinatori ai vostri? De ce nu ati dat lista pe sub masa?". Acei 70 de delegati nu sunt clone ale lui Claudiu Nasui sau Vlad Voiculescu, sunt oameni pe care ceilalti, majoritari, au considerat ok sa ii trimita ca delegati.In conferinta comuna erau delegati care au votat toti parlamentarii.Recunosc, nu am urmarit campania de le Bucuresti, dar stiu ca campanie s-a facut pe grup comun, iar delegatii cunosteau candidatii. Daca ne uitam pe lista de la Bucuresti, sunt oameni comuni, nu sunt persoane despre care nu a auzit nimeni niciodata. Sunt fie colegi care au fost in Parlament, fie colegi care au avut o activitate intensa in campania locala. Oricare din oamenii de pe lista sunt oameni cu notoritate foarte buna, in egala masura.Este un mecanism in care nu are nimeni parghie sa poate sa influenteze acest lucru. Este foarte important faptul ca nici eu, nici Dacian Ciolos , nici Birourile Nationale USR sau PLUS nu poate sa ia un candiat cu mana si sa il aseze pe un anumit loc. Nu avem acest instrument. Acesta este efectul democratiei. Nu pot sa ii pun cu mana si nu o sa o fac vreodata, pentru ca am construit acest proiect pe baza votului membrilor si a sustinerii dintr-o filiala. Daca vom decide in congres sa punem alte criterii, poate fi o discutie. In momentul de fata, avand acest instrument al votului direct si niste validari, dar dincolo de asta nu sunt alte parghii de a pune oameni pe lista. Imi pare rau pentru fiecare coleg care nu este pe acea lista, dar in egala masura, colegii care sunt pe acea lista sunt oameni profesionisti, de buna calitate, onesti, pun mana in foc pentru fiecare dintre ei.Facem altfel politica, dar politica inseamna sustinerea unei organizatii din care faci parte. Cei care decid locul pe o lista sunt fix colegii din acea organizatie. In masura in care decidem sa mergem pe un proiect personal. Eu nu am nimic de reprosat.Nu stiu daca in termenii acesti trebuie facuta comparatia. Pur si simplu, votul colegilor a asezat-o pe Florina pe locul 6.Nu vreau sa particularizez. Sunt colegi pe care mi i-as fi dorit pe lista. Florina este unul dintre oamenii care au avut activitate importanta in grupul parlamentar, cum sunt si alti colegi aflati pe lista. Daca as fi facut eu un top personal, poate ar fi aratat diferit, dar neputand sa fac asta, nici nu intru in speculatii ca ar trebuit ca unul sau altul sa ocupe o alta pozitie.Momentul listelor de parlamentare este o treapta pe un drum foarte lung pe care trebuie sa il facem. Apelul meu la colegii de la USR-PLUS si la cei care ne urmaresc si sunt simpatizanti: daca scufundam vaporul, nu este un beneficiu pentru nimeni, pentru ca nu este despre Dan Barna, nici despre Comisia de Arbitraj, este vorba despre un proiect care poate sa aduca un aer si mai proaspat si sa aduca o schimbare in guvernarea tarii pe care Romania nu a avut-o in 30 de ani. Accept, ca face parte din fisa postului, ca presedintele partidului sa devina paratrasnet in momente de tensiune, pentru ca functioneaza lucrul acesta. Nu mi-e usor, cred ca a fost saptamana in care mi-am primit cel mai mult "hate" in termeni de online. Dar, in egala masura, alternativa pe care as fi avut-o, sa incalc cu mana reguli, m-ar fi egalat cu oricare dintre vechile cosmaruri politice pe care le-a avut Romania. Mi-am asumat pozitia.Cum o sa impac taberele? Trebuie sa inteleaga ca urmeaza un proiect de guvernare. Ca noi, la nivel local, unde suntem acum in toate tara si apoi, la nivel national, daca cetatenii ne vor vota, va fi nevoie de fiecare om. Fiecare isi va gasi un loc. Colegi care nu sunt acum pe lista, nu sunt trimisi acasa, nu sunt impachetati, trimisi in dulap si ii scoatem peste patru ani. Este foarte clar ca noua ne vor trebui mult mai multi oameni decat avem acum ca sa putem sa schimbam lucrurile. Mesajul meu este ramanem unitati, pentru ca este o sansa foarte buna pentru Romania, dincolo de aceste suparari.Mi-am asumat ca oamenii pot sa isi redirectioneze nemultumirile catre mine. E nedrept, nu este corect. Am luat partidul de la 1.500 de oameni si 50 de filiale. Suntem 30.000, avem peste o mie de filiale, impreuna cu PLUS. Am facut "Fara penali", am facut alegerile europarlamentare. Am reusit sa ducem aceasta organizatie, sa tinem toate taberele: cu nicusoristi, cu progresisti, cu conservatori, cu suparare, cu familia traditionala si am reusit sa o ducem mai departe. Vom trece peste acest moment si vom fi din nou puternici. Va fi o alternativa reala in Romania. Ca mi se erodeaza capitalul de imagine si "de ce le iei tu, Dane, pe toate pe piept?" - asa spun oamenii care observa, ca este nedrept. Daca eu as claca si as pleca, familia mea ar zice "multumesc!", ar fi foarte fericita, dar ingropam acest proiect. In momentul de fata, stabilitatea organizatiei USR PLUS pentru alegerile care urmeaza tine de stabilitatea lui Dacian Ciolos si a lui Dan Barna si de stabilitatea noastra ca organizatie. Daca oamenii care cred ca trebuie sa fie altfel, ne intorc spatele si nu semneaza pentru a strange semnaturi si lasam proiectul sa moara, aruncam totul.Inteleg ca sunt in pozitia in care trebuie sa car aceasta greutate in spate. Fotografia este jignitoare pentru colegii aliniati, pentru ca toti sunt parlamentari, oameni excelenti pe care ii cunoasteti.In spatele meu este majoritatea USR-PLUS, pentru ca colegii mei din USR-PLUS au spus, prin vot, ca vor sa cotinui sa conduc aceasta organizatie mai departe, pana la urmatorul congres. Cristi Ghinea este unul dintre europarlamentarii USR, cu care am muncit si lucrez la proiectul USR. Ideea ca exista niste forte este o naivitate. Daca ar fi fost asa dictatura, nu am mai fi avut aceste voci. Faptul ca pot iesi sa critice conducerea, pare ca este o functie in USR: "Hai in USR ca poti sa iti injuri presedintele!". Nicaieri nu se intampla asta.Da, in aceasta campanie. acum, cand strangem semnaturi. Ce bucurie ar fi pentru PSD sau PNL sa imi dau demisia, sa ne reorganizam. Ar fi o naivitate.In aceasta campanie, nici pe departe. Nu se pune problema sa abandonez lupta cand toti colegii mei au intrat deja in campania electorala si vor sa obtinem rezultatele pe care ni le dorim. Cum as putea sa fiu atat de las incat sa spun ca plec acasa, dupa ce m-au certat niste oameni pe Facebook . Nu putem sa facem asta. Ne-am asumat un drum care nu este usor, care are costuri personale importante. Ideea de a abandona lupta este exclusa pentru toata opozitia care va continua sa ne atace.Nu e o conotatie in ce am spus. Tu ii dai un sens mistic. Nu era vreo insinuare. Nu cred ca am zis ca a fost o "comanda". Eu continui sa spun ca acea investigatie si felul in care a fost facuta este dincolo de o curiozitate despre cine este Dan Barna si toti oamenii o recunosc si mi-o spun in fata. Eu ma astept ca in saptamanile urmatoare, brusc, sa renasca acel subiect, pentru ca urmeaza campanie. Problema mea a fost ca informatiile in articol au fost tendentioase. Altceva nu insinuez, dar felul in care niste fapte au fost traduse si s-au pus titlurile, acolo a fost tendentios.Se terminase campania electorala si luasem peste doua milioane de voturi. Eu cred ca cei doua milioane de oameni meritau sansa sa auda si punctul meu de vedere. Cea mai frumoasa reactia pe care am citit-o a fost de la un cetatean: "Iti multumesc ca te-ai dus in biserica parintilor mei, la Gadea, si le-ai vorbit si ei au zis, dupa ce te-au ascultat, ca nu sunt asa rai astia de la USR". Faptul ca am reusit sa dau un mesaj la doua milioane de oameni, dincolo de celebritatea Antenei 3 din acea perioada, este un lucru care a meritat. Eu nu m-am dus sa ii pun un galon in piept Antenei 3 sau altui realizator, ci pentru a putea vorbi cu niste oameni la care nu ajungem pe niciun alt canal. Nici Ziare.com, nici toata zona europeana si moderna in termeni de media nu prea reuseste sa ajunga la oamenii care stau si se uita la Antena 3.Oare de ce il percepe lumea ca pe un scandal? Pentru ca este spectaculos. Este o realitate. Factual, intr-un partid, un candidat pe lista a fost invalidat. Aceasta este stirea seaca, jurnalistica. De ce este aceasta o drama?Nu, realitatea este ca am respectat procedurile si am intrat intr-un blocaj. Apropo de voturi, stiam ca alegerile locale sunt un alt film fata de alegerile parlamentare si o sa vedeti acum, la alegerile parlamentare ca rezultatul va fi semnificativ diferit. La locale nu ai nici voturile populatiei active din judet, care lucreaza in centrele urbane si nu merge acasa sa voteze, nu ai nici voturile studentilor, nici ale Diasporei. Daca am fi avut alegeri in doua tururi, ar fi aratat total diferit.Este fotografia Romaniei reale. Faptul ca toti ceilalti triseaza sistemul, iar noi tragem cu dintii si respectam regulile, despre asta este vorba, de asta trebuie sa ne sustineti.: Chiar sambata vom aproba programul de guvernare si angajamentele de politici publice. In momentul de fata sunt in dezbatere in partid.Eu merg pe cifre. Sondajele pe care le-am facut ne spuneau ca la locale o sa fim in zona 10-12%. La parlamentare, cifrele ne plaseaza pe la 18%. Eu sunt foarte optimist ca rezultatul va fi mai bun decat ceea ce avem acum in sondaj. Depinde, insa, de cum va evolua pandemia.Nu am avansat discutii cu PNL pe acest subiect si ar fi total neprofesionist din partea mea sa incep sa cer ministere. Daca va fi cazul, daca votul cetatenilor ne va trimite in parlament , noi suntem hotarati sa intram la guvernare si sa facem acele reforme disperate de care Romania are nevoie.Daca vorbim de reforma in justiei, acolo stim, "Fara penali" devine litera de lege in Constitutie. Vom trece de Senat , facem referendumul si facem aceasta regula de igiena morala in Romania. Repararea legilor justitiei. Dialogul pe care o sa il avem cu PNL va fi unul pe obiective foarte clare, pe angajamente de guvernare pe trei-sase luni. O sa vedeti sambata un program consistent pe infrastructura, sanatate, administratie si reforma in justie, lucrurile despre care tot vorbim. Pensiile speciale vor fi o prioritate pentru noi, dar si alegerile in doua tururi.Orice este posibil. Aceasta este frumusetea in acest partid, faptul ca avand votul membrilor si decizia lor, in orice moment, lucrurile pot sa evolueze intr-o directie sau alta. Nicusor Dan este binevenit in USR PLUS daca doreste acest lucru. L-am invitat si in comitetul politic. Eu ma vad in continuare in acest proiect. Daca ma intrebai peste zece ani, nu stiu. Eu am inceput acest drum zicand ca aloc zece ani din viata incercand sa dau inapoi ceva din ce am invatat. Daca toti plecam la prima cearta sau suparare, ne intoarcem mereu la zero. Nu mi-am propus o pozitie anume. Cred ca acest proiect are potential sa constituie alternativa de o "tara ca afara".