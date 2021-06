Dan Barna, impotriva legii Romexpo: "Statul roman trebuie sa isi administreze activele". Biserica Ortodoxa, vizata si ea

Biserica Ortodoxa, vizata si ea

"Este o practica invechita din statul roman si mereu reluata de a avea anumite active, imobile, terenuri acordate cu titlu de folosinta gratuita sau o concesiune diverselor institutii, organizatii si dupa niste ani de zile oferirea in mod gratuit a acestor active. In momentul de fata , cand tema importanta pentru Romania este cum facem reforma pensiilor, cum realizam un fond prin care sa reusim sa generam resursele economice prin care sa echilibram, sa facem sustenabil sistemul de pensii, actuala initiativa din Parlament prin care vorbim de oferirea cu titlu gratuit a unui imobil in nordul Bucurestiului la Romexpo pentru o suma de 3-400 de milioane, fara nicio licitatie, la pretul de lista, este o initiativa care nu poate fi sustinuta", a afirmat Dan Barna.El a precizat ca statul roman trebuie sa isi administreze activele astfel incat acestea sa produca resurse folosite pentru bunastarea cetatenilor."Ideea ca statul roman - si nu doar Romexpo, sunt mai multe initiative care vizeaza lucrul acestea, de aceea chestiunea e una de politica publica - isi ofera cu titlu gratuit in mod repetat imobile catre institutii de cult, catre diverse alte institutii, isi ofera gratuit aceste imobile, in loc sa le folosim spre exemplu intr-un astfel de fond care sa genereze resurse pentru sistemul de pensii, este una pe care nu o sustinem si pozitia USR-PLUS este una foarte clara, statul roman trebuie sa isi administreze activele astfel incat acestea sa produca resurse care sa poata fi folosite pentru bunastarea cetatenilor, respectiv pensii si alte cheltuieli publice necesare statului", a transmis co-presedintele USR-PLUS. Cristian Ghinea , ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, sustine, de asemenea, ca "activele statului trebuie valorificate" si spune ca terenul de la Romexpo ar trebui sa fie scos la licitate."Activele statului trebuie valorificate - terenul de sute de milioane de euro de la Romexpo nu trebuie dat gratuit, ci scos la licitatie. Putem pune astfel bazele unui fond care sa ajute la tranzitia spre un sistem de pensii sanatos.E doar inceputul: USR PLUS va identifica si alte asemenea active care sa capitalizeze fondul pentru salvarea sistemului de pensii ", a scris Cristian Ghinea pe Facebook In plus, surse guvernamentale au declarat pentru Europa Libera ca Dan Barna si ministrii USR PLUS s-au opus in Guvern ca mai multe imobile sa ajunga din proprietatea statului in cea a Bisericii Ortodoxe.Mai exact, este vorba despre un imobil aflat in proprietatea statului, in administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si in folosinta Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei, fiind sediul protopopiatului Sfantul Gheorghe, cu o suprafata utila de 281 mp, conform sursei citate.Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei ar fi solicitat "transmiterea, fara plata, in proprietate" a acestui imobil, alaturi de complexul hotelier "Bradu".In acelasi mod a procedat si Arhiepiscopia Craiovei, care a cerut Guvernului sa primeasca gratuit un imobil in Calimanesti, parter plus doua etaje si teren de 600 mp, in vederea amenajarii acestuia intr-un centru balnear de recuperare cu componenta de cazare.Pe 31 martie, presedintele Klaus Iohannis a retrimis spre reexaminare Parlamentului actul normativ pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania 335/2007, transmite Administratia Prezidentiala. Legea prevede transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a terenurilor proprietate privata a statului aflate, pana la data intrarii in vigoare a legii, in folosinta gratuita a CCIR si care nu sunt revendicate.Prin acest act normativ adoptat de Parlament o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar.