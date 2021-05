Dan Barna, despre Mihai Chirica: Nu mai are geaca rosie, are geaca galbena. Desi a evoluat, are excese pesediste

"La Iasi, e o situatie particulara pentru ca actualul primar al Iasiului, desi a evoluat, sa spun asa, politica ca tip de geaca din pacare are excese pesediste. Adica nu mai are geaca rosie, are geaca galbena. E o metafora cunoscuta cu niste presedinti de partide care schimba niste geci de o culoare sau alta. Domnul Chirica desi si-a schimbat tricoul rosu cu tricoul galben si-a pastrat, din pacate pentru el si pentru PNL, a apastrat apucaturile PSD-iste", a declarat Dan Barna la Digi24, luni seara.Barna a precizat ca alesii USR PLUS au unele conditii pentru votarea bugetului local al municipiului Iasi."Si in momentul de fata, lucrurile sunt in felul urmator, ca sa va dau stirea la zi, colegii mei din USR PLUS Iasi au propus, pentru a vota acel buget, niste conditii, niste criterii de super bun simt. Sunt asa: transparentizarea contractelor primariei, concursuri pentru arhitectul-sef, concursuri pentru city manager, adica niste cerinte care in toata lumea se numesc buna guvernare si transparenta, audit pe ceea ce inseamna cheltuielile municipalitatii, adica lucruri firesti prin care se poate transmite de catre primarul general, ca se schimba lucrurile in administratia locala.De ce spun asta? Pentru ca daca iesenii ar fi avut incredere in Mihai Chirica neconditionat, asa cum pretinde dansul, i-ar fi dat o alta majoritate. Nu s-a intamplat lucrul asta. Faptul ca majoritatea este consolidata si constituita in jurul USR PLUS, cu Mihai Chirica, intr-adevar, arata ca iesenii asteapta niste schimbari in modul de administrare a primariei, iar ceea ce a propus domnulChirica pana acum, nu arata lucrul asta", a declarat Barna.Liderul USR PLUS a adaugat ca sunt sapte puncte pentru care consilierii locali asteapta raspunsuri."Sunt sapte puncte pentru care se asteapta raspunsul. E practic un cadru de discuie nu despre vrem sa numim pe cineva intr-un post sau altul, e despre cum va fi administrata Primaria Iasi", a mai declarat Barna. Proiectul de buget al municipiului Iasi a fost respins, luni, de consilierii locali, pentru a doua oara in ultimele saptamani , dupa ce reprezentantii PSD au parasit sala de sedinte, iar consilierii USR PLUS s-au abtinut de la vot.