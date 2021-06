Dan Barna: Coalitia are un program de guvernare, dar implementarea lui e mai lenta decat noi ne-o dorim

Dan Barna a declarat, joi, pe 24 iunie, la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca USR PLUS a intrat la guvernare cu o dorinta de reforma foarte puternica, dar ca discutiile in coalitie dureaza."Este o viteza diferita in intelegerea reformelor intre partidele din coalitie. Asta este realitatea. USR PLUS a venit in aceasta coalitie cu o dorinta de reforma foarte puternica. Ceilalti doi parteneri au fost de acord , a fost un program de guvernare agreat, numai ca asupra timing-ului avem aceste discutii care inca dureaza. Coalitia are un program de guvernare, dar implementarea lui e mai lenta decat noi ne-o dorim", a afirmat Dan Barna.Intrebat daca in Parlament a sesizat un blocaj in privinta legilor vizand reformele, Dan Barna a replicat ca "sunt multe initiative si sunt restante in ceea ce inseamna reformele din programul de guvernare asumat de coalitie"."Faptul ca in Parlament lucrurile merg foarte greu nu cred ca e o taina pentru cineva. Sunt restante in momentul de fata in Parlament si in logica aceasta trebuie privit mesajul Guvernului si al premierului din ultimele zile (referitor la necesitatea emiterii unor ordonante de urgenta - n.r.), pentru ca SIIJ-ul inca nu s-a rezolvat, pensiile speciale inca nu s-au rezolvat, primarii in doua tururi inca nu s-a rezolvat, educatia pentru sanatate a copiilor, o alta tema importanta, nu a fost inca clarificata.Toate aceste lucruri, toate aceste initiative sunt inca in Parlament si, bun, inteleg ca este un element de campanie interna in partidele de coalitie, dar, dincolo de asta, pentru cetateni, pentru cei care nu urmaresc viata partidelor, asteptarea ca aceste reforme sa se intample este una foarte legitima si foarte reala. Exact din aceasta logica, evident, nu sunt foarte multumit de ceea ce s-a intamplat pana acum in Parlament si la fiecare sedinta a coalitiei impingem aceste teme pentru a deveni realitate", a mai afirmat vicepremierul Dan Barna.Si premierul Citu s-a plans in urma cu doua zile ca sunt mai multe legi care au trecut de Guvern si in Parlament "s-au blocat", precizand ca "deocamdata nu se explica" aceasta situatie. "Trebuie sa acceleram ritmul", a concluzionat atunci Citu. Ludovic Orban a declarat, joi, pe 24 iunie, ca nu stie la s-a referit Florin Citu cand a vorbit despre activitatea din Parlament si a declarat ca este nevoie de o intelegere in coalitie pentru ca un proiect de lege sa treaca in Legislativ.Liderul PNL a fost intrebat ce parere are despre nemultumirea lui Citu legata de faptul ca multe proiecte stagneaza in Parlament si care a spus ca va veni cu ordonante OUG din cauza lentorii Legislativului."Nu stiu despre ce lentoare e vorba. In Parlament, pentru a putea trece orice proiect de lege trebuie sa existe intelegere in coalitie.Va dau un exemplu pe legea SIIJ. Pe legea SIIJ lucrurile s-au intamplat in felul urmator: noi am convenit in coalitie cu o forma pe care am si sustinut-o, am adoptat-o la Camera Deputatilor, cu 170 de voturi, deci nu foarte simplu, destul de greu, dupa care ministrul Justitiei, fara sa ne comunice acest lucru, a sesizat Comisia de la Venetia.Nu poate nimeni sa ne spuna ca noi intarziem adoptarea legii SIIJ atata timp cat decizia la nivelul coalitiei a fost dupa acest demers de sesizare a Comisiei de la Venetia, sa asteptam punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, care am inteles ca va fi adoptat in plenul Comisiei de la Venetia aproximativ in jurul datei de 3 iulie. Imediat ce vine punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, o sa intrunim conducerea coalitiei pentru a stabili forma de desfiintarea a SIIJ pe care o vom sustine si vom convoca o sesiune extraordinara la Senat pentru a putea adopta acea forma.Nu noi am tergiversat procesul de adoptare", a declarat Orban.