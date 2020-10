Dan Barna, reactie la scandalul candidaturilor USR-PLUS: Regulile nu sunt doar la misto. Principiile nu trebuie sa fie folosite doar cand iti da bine la socoteala

"Modalitatea a fost cunoscuta de toti candidatii, este exact procedura din 2016. N-a modificat nimeni acum. Stiau ca trebuie sa obtina sprijinul filialei, sa primeasca aviz de integritate de la Comisia de arbitraj. Regulile erau cunoscute", a explicat Barna intr-o interventie la Digi 24.Liderul USR a precizat ca nu putea trece peste decizia Comisiei de arbitraj in cazul lui Vlad Teohari."Reprosul caruia trebuie sa-i fac fata e ca nu am incalcat deciza Comisiei de arbitraj in cazul colegului de la Diaspora si nu am modificat acea decizie care e obligatorie pentru noi. (...) Trebuie sa ne respectam regulile. Regulile nu sunt doar la misto. Principiile nu trebuie sa fie folosite doar cand iti da bine la socoteala", a mai declarat Dan Barna.Nemultumirile au aparut in USR PLUS dupa ce Vlad Teohari a fost eliminat de pe listele pentru diaspora, de Comisia de Arbitraj, pe motive de moralitate.Vlad Teohari a fost ales pe listele USR PLUS ale candidatilor la Camera Deputatilor, pe locurile care revin diasporei, in cadrul alegerilor interne ale partidului, clasandu-se pe primul loc, potrivit votului. Pe locul doi s-a clasat Iulian Lorincz, membru USR, iar pe locul trei Simina Tulbure, membru PLUS.Ulterior, Comisia Nationala de Arbitraj a decis ca Vlad Teohari nu are moralitatea necesara pentru a candida, deoarece a semnat o scrisoare, in 2019, prin care protesta fata de excluderea Olimpiei Ardelean din USR, dupa ce aceasta a avut o pozitie critica fata de deciziile lui Dan Barna, prin intermediul unei postari scrise pe pagina ei de Facebook