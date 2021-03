Dan Barna: "Vlad Voiculescu are sustinerea mea si a aliantei USR-PLUS in proportie de 101 la suta. Transparenta e o parte buna din guvernare"

"Cand am promis o revolutie a bunei guvernari, ne refeream inclusiv la transparenta datelor publice.De altfel, din 2013 Romania este membra a initiativei internationale << Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa >>, al carui scop principal este tocmai transparentizarea datelor pentru reutilizare.Este, deci, un lucru normal ca un ministru USR-PLUS sa actioneze in baza ideilor pe care le-am sustinut inainte de alegeri. Vlad Voiculescu are sustinerea mea si a Aliantei USR-PLUS in proportie de 101 la suta. Lucrul asta nu se va schimba. Transparenta e o parte din buna guvernare", a scris Dan Barna miercuri pe Facebook Premierul Florin Citu a declarat miercuri, 10 martie, intrebat daca este multumit de activitatea ministrului Sanatatii, ca nu a facut inca o evaluare si ca aceasta este realizata la jumatatea anului. Prim-ministrul a mai transmis ca nu exista nicio diferenta intre el si Vlad Voiculescu.In ceea ce priveste scandalul publicarii datelor referitoare la teste si la vaccinare de catre Ministerul Sanatatii , seful Executivului a precizat ca va vedea daca este sau nu o problema cu acest demers.Citu a replicat si afirmatiilor lui Voiculescu referitoare la faptul ca transparenta: "Eu am spus din primul moment ca voi prezenta transparent toate concluziile, de exemplu, rapoartelor de control in urma incendiului de la Bals, de la Piatra Neamt. Si raman fidel acestui lucru, voi prezenta aceste rapoarte".