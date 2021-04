Dan Barna, acuzatii directe la adresa lui Florin Citu: "Stia bine ca avea in USR PLUS parteneri loiali. S-a pregatit pentru o lovitura pe care si-a dorit-o spectaculoasa"

Dan Barna a afirmat pe pagina sa de Facebook faptul ca premierul stia ca ar fi fost dispus sa discute oricat pentru a asigura stabilitatea coalitiei.In schimb, acuza Barna, Florin Citu a decis sa anunte public demiterea unui ministru al USR PLUS in timp ce se discuta despre modalitati de rezolvare a diferendului."S-a pregatit din timp pentru o lovitura pe care si-a dorit-o spectaculoasa, dar care s-a dovedit incredibil de imatura si daunatoare stabilitatii coalitiei", afirma liderul USR."Florin Citu stia bine ca avea in USR PLUS parteneri loiali. A verificat asta de zeci de ori in ultimele luni. Stia ca suntem corecti, stia ca eu personal, dar si colegii mei, am cautat intotdeauna calea unui acord rezonabil.Stia Florin Citu la fel de bine ca eram la cateva birouri sau un telefon distanta si eram dispus sa discut zile intregi daca era nevoie pentru a pastra unitatea coalitiei, pentru a ramane concentrati pe reforme, pentru a continua un efort pe care l-am inceput impreuna. In loc de asta, Florin Citu a decis sa anunte public demiterea unui ministru al USR PLUS in timp ce stateam de vorba despre variantele mature de solutionare a diferendului", a scris, miercuri seara, pe Facebook, Dan Barna.Acesta sustine ca premierul "s-a pregatit din timp pentru o lovitura pe care si-a dorit-o spectaculoasa, dar care s-a dovedit incredibil de imatura si daunatoare stabilitatii coalitiei"."Florin Citu a generat in mod gratuit o criza politica majora, perfect evitabila pentru o victorie marunta de orgoliu. Prima conditie a unui parteneriat e respectul. Pentru a primi respect trebuie sa oferi respect. Astazi asta nu s-a intamplat", a mai scris Barna.Premierul Florin Citu a trimis la Cotroceni miercuri documentele privind revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii.La scurt timp, seful statului a semnat decretul de revocare a acestuia.Decizia premierului a generat o criza in randul coalitiei.