Dan Barna: "Nu avem in plan niciun lockdown general"

Acesta a afirmat ca Executivul va adopta noi masuri pentru prevenirea extinderii pandemiei de COVID-19, insa a subliniat ca masurile nu vor fi radicale."Suntem in fata valului 3. E clar lucrul acesta. Avem tulpina britanica identificata, prezenta. E clar ca nu poti sa blochezi aceasta raspandire. Cum trecem peste asta depinde foarte mult de noi. S-a observat, din pacate, si la nivelul populatiei, o relaxare si un sentiment ca gata, am scapat.Iata, vedem ca nu am scapat si cifrele, chiar daca unii indicatori par stabili, vedem presiune pe sistemul ATI ceea ce ne confirma ca lucrurile sunt departe de a fi trecut. Or, din aceasta perspectiva, vor mai fi necesare niste masuri tocmai pentru a nu face si nu avem in plan niciun lockdown sistemic, general. Acesta nu e pe masa in momentele acestea si nu intentionam sa il decidem. Nu poti nici sa fii radical. Radical inseamna sa inchizi tot si te asiguri ca iti scade... Nu poti sa faci asta, pentru ca oamenii trebuie sa mearga la munca, pentru ca oamenii trebuie sa poata sa isi cumpere alimentele esentiale si lucrurile de care au nevoie", a precizat Barna.El a aratat ca "Romania a reusit sa treaca relativ decent prin aceasta situatie, in pandemie, pentru ca a luat masurile cumva mai devreme".Dan Barna l-a felicitat pe primarul Timisoarei, Dominic Fritz , pentru propunerea de carantinare a localitatii pe care o administreaza, pe fondul cresterii ratei de infectare cu noul coronavirus."De asta a fost si decizia de la Timisoara. Mai bine iei o masura nepopulara si il felicit pe primarul Timisoarei pentru ca avut verticalitatea sa ia aceasta decizie importanta, chiar daca oamenii i-o reproseaza, pentru ca, luand decizia acum, te-ai asigurat ca peste doua saptamani nu o sa iei o decizie care sa dureze trei luni", a adaugat vicepremierul.