Dan Barna, despre atingerea tintei de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie: Cand e vorba de nunta nepotului, de botezul unui nou membru al familiei, motivatiile sunt altele

"Eu sper ca ritmul de vaccinare sa creasca din inca un tip de relaxare despre care vorbim, acelea personale, care nu sunt deloc politice sau de strategie publica, nuntile, botezurile, evenimentele de familie unde indiferent de ce valori personale ai, daca simpatizezi sau nu simpatizezi din Guvern sau din Parlament, cand e vorba de nunta nepotului, de maritisul nepoatei, de botezul unui nou membru al familiei, motivatiile sunt altele.Si exact asta e linia de relaxare pe care o avem in vedere , aceea ca cetatenii sa poata participa in numar mai mare, in familia largita, la aceste evenimente, daca sunt vaccinati. Avand aceasta regula e un alt element de stimulare care sper eu sa aiba un impact", a declarat Dan Barna, la Digi24, dupa ce a fost intrebat daca se va atinge pragul de 5 miioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie.Vicepremierul a adaugat ca vor exista controale."Dupa doua, trei, patru, si niste amenzi... La oricare dintre masuri, si la concert si la stadion vor fi controale. Verficicarea respectarii regulilor e parte din scenariul prin care ii premiem pe cei care se vaccineaza", a mai declarat Dan Barna.