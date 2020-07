Dan Croitoru se retrage din competitia pentru Primaria Sectorului 5: "Sunt omul lui Vanghelie in masura in care Dan Barna ar fi un antreprenor capabil sa reuseasca prin propriile forte"

El raspunde minciunilor Aliantei USR -PLUS si spune ca nu este "omul lui Vanghelie". Acesta precizeaza ca ar fi "omul lui Vanghelie in masura in care Dan Barna ar fi un antreprenor capabil sa reuseasca prin propriile forte, si nu un parazit imbogatit din contracte cu statul sau un lider confectionat la apelul bocancilor"."Familia si prietenii ma sfatuiesc sa renunt la cursa pentru obtinerea candidaturii PNL la Sectorul 5. Gunoaiele revarsate asupra mea de cele mai ipocrite creaturi de laborator ale politicii romanesti - liderii USR-Plus (personaje incapabile sa bata un cui, care nu-si merita electoratul formidabil, format din oameni informati, implicati si dornici de schimbare) - i-au afectat si dezamagit. Si pe ei, si pe mine. Mintea si inima imi spun, de asemenea, sa renunt. Intr-o lume in care minciuna, calomnia si ipocrizia sunt principalele instrumente de negociere politica, nu am, in principiu, ce sa caut. Sunt, la urma-urmei, un om obisnuit care are ce face si in afara administratiei sau politicii", a scris Dan Croitoru vineri pe Facebook Liberalul a mai spus ca pana acum a tacut si nu a dat replica acuzatiilor mincinoase ale liderilor USR-PLUS."Ma retrag, asadar, desi am in spate votul si sustinerea colegilor mei din PNL-Sector 5 (inclusiv al presedintelui Cristian Bacanu), carora le multumesc inca o data pentru sprijin si pe care ii asigur de toata pretuirea si prietenia mea. Ma retrag si pentru a ma putea apara public de acuzatiile mincinoase lansate la adresa mea de liderii USR-Plus. Pana acum, am tacut, "spre binele aliantei". Acum sunt dator fata de mine insumi, fata de ai mei si fata de cei care ma cunosc, sa ma apar", a completat Croitoru.Acesta a lansat acuzatii la adresa lui Dan Barna, dar si a lui Claudiu Nasui si Vlad Voiculescu "Nu sunt omul lui Vanghelie. Sau sunt, in masura in care Claudiu Nasui sau Vlad Voiculescu vin din familii de oameni obisnuiti, lipsiti de privilegii in comunism, si nu de fosti securisti implicati in devalizarea Romaniei, in anii tranzitiei. Sunt omul lui Vanghelie in masura in care Dan Barna ar fi un antreprenor capabil sa reuseasca prin propriile forte, si nu un parazit imbogatit din contracte cu statul sau un lider confectionat la apelul bocancilor. M-am luptat cu Vanghelie aproape un deceniu, din postura de consilier local", a precizat Croitoru.El mai spune ca a fost primul care a contestat practicile lui Marian Vanghelie in administratia locala."Am fost printre primii care i-au contestat metodele de baron local, aratand ca abordarea lui asupra administratiei duce intr-o fundatura, ne condamna la subdezvoltare. I-am stat ca un os de peste in gat, iar viceprimar am ajuns impotriva vointei lui. M-au votat consilierii, iar Marian Vanghelie ai fi zis ca a inghitit o broasca. Dovada? Cat am fost viceprimar, nu mi-a delegat nicio atributie. Cum spunem noi, in administratie, ascuteam creioane. O stiu toti cei care au fost alaturi de mine in acei ani... Acesta este adevarul. Un adevar greu de admis de catre cei care si-au cladit cariera publica pe vorbe goale, pe lozinci si pe minciuni", a adaugat Dan Croitoru.Liberalul inchei prin a-si asigura prietenii ca "indiferent de gustul amar produs de aceasta aventura cu multe pete urate, politicianiste, voi ramane acelasi Croitoru pe care-l cunoasteti. Cu mintea limpede si inima sus".Surse politice au declarat, pentru News.ro, ca eurodeputatul Clotilde Armand va fi candidatul USR la Primaria Sectorului 1, iar Radu Mihaiu la Primaria Sectorului 2. Din partea PLUS, la Sectorul 4 va candida Simona Spataru, conform surselor citate.Sursele politice au mai spus ca PNL inca nu a decis pe cine va nominaliza la Primaria Sectorului 3, insa pentru Primaria Sectorului 5 il are candidat pe Cristian Bacanu, iar pentru cea a Sectorului 6 pe Ciprian Ciucu.Liderul USR Dan Barna a afirmat, intr-un interviu acordat luni la Adevarul Live, in legatura cu negocierile pe care le-a avut cu Ludovic Orban privind posibile candidaturi comune la primariile de sector, ca a solicitat sa fie luati in calcul candidati integrii, care nu au legatura cu PSD . El a precizat ca USR nu ar sustine candidatura liberalului Dan Cristian Popescu la Primaria Sectorului 2.In ceea ce priveste primaria Sectorului 5, Dan Barna a spus ca, indiferent daca va fi candidat al USR-PLUS sau al PNL, USR nu va sustine o candidatura a lui Dan Croitoru (ex- ALDE ).