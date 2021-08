Dan Vîlceanu susține că mai mulți liberali știau că Florin Cîțu a făcut pușcărie în SUA. ”Anumiți colegi de partid se lăudau că au informația care îl va desființa”

Vîlceanu susține că apariția informației cu reținerea lui Florin Cîțu în SUA nu este o noutate în partid . El spune că mai mulți liberali se lăudau că au informația care îl va desființa pe Florin Cîțu.„Știam că va apărea acest subiect în această campanie , pentru că în urmă cu aproximativ două luni anumiți colegi de partid se lăudau că au informația care îl va desființa pe Florin Cîțu. Nu există informație care să poată distruge un om asumat și care vorbește deschis despre orice subiect.În plus, nimeni nu suportă mizeriile aruncate într-o campanie electorală. Așa au încercat unii și cu George W. Bush în campania electorală pentru alegerea președintelui SUA din 2000. George W. Bush a câștigat!Și Florin Cîțu va câștiga președinția Partidului Național Liberal”, a transmis Dan VîlceanuMai mulți politicieni i-au luat apărarea lui Florin Cîțu. Dan Voiculescu a postat un comentariu pe blogul personal în favoarea premierului României.Opinia sa apare în contextul scandalului declanșat de apariția informației că premierul Cîțu a fost reţinut două zile la închisoare și amendat cu suma de 1.350 de dolari în S.U.A pentru conducere sub influența alcoolului.Poziționarea pro-Cîţu iese la iveală la doar o zi după ce postul de televiziune Antena 3 prezentase cazul, miercuri seară, ca pe un atac cu semnul întrebării din interiorul Partidului Naţional Liberal.Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , a intervenit joi, 12 august, în scandalul privind cele două zile de detenție pe care le-a executat premierul Florin Cîțu în urmă cu 20 de ani în SUA și a transmis că PSD nu are de ce să-i ceară președintelui Klaus Iohannis să-l demită pe șeful Guvernului.„După ce a solicitat preşedintelui României ’’să intervină pentru că este în pericol democrația’’ sau ’’să facă şedinţă de CSAT ’’, pentru că din cauza mea a pierdut PSD alegerile în Sectorul 1, Marcel Ciolacu mai are o solicitare urgentă către dl. președinte Klaus Iohannis : îi cere urgent demisia şefului Executivului. De ce? Pentru că dl. premier Florin Cîţu s-a urcat la volan beat și a făcut două zile de închisoare în SUA din cauză asta în urmă cu 20 de ani. Vă dați seama ce atentat?!Bon. Insistențele d-lui. Ciolacu și cugetările sale juridice par desprinse din apucăturile Anei Pauker. Președintele PSD a devenit un veritabil tele-justițiar la televiziunile de casă PSD. Dictează și ordonă, taie și spânzură orice inamic politic după cum îl duce capul. Și nu oricum. În numele Partidului!”, a spus Clotilde Armand Primarul Sectorului 1 a mai spus și că, în urmă cu 20 de ani, Marcel Ciolacu mergea la vânătoare cu Omar Hayssam . Edilul a postat și o poză cu cei doi.„Acum, m-am gândit să vă arăt ce făcea dl. Ciolacu în urmă cu 20 de ani. Marcel Ciolacu mergea la vânătoare Omar Hayssam - omul de afaceri sirian condamnat la 23 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de terorism și de alte infracțiuni. De ce fac această mențiune? Pentru că trebuie să privim CV-ul d-lui Ciolacu. Și vedem că acesta este fericitul posesor al diplomei de ’’perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale - Securitate şi buna guvernare - la Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti. Dle. Ciolacu, să înțelegem erați apropiat de Omar Hayssam (vinovat de terorism) pentru că erați în practică pentru cursul de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale?Și încă ceva: șeful de onoare al PSD, adică șeful d-lui Ciolacu, este acuzat de crime împotriva umanității. După părerea mea este cazul să intervină tele-justițiarul Ciolacu... pentru că este în pericol democrația”.