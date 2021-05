Daniel Baluta, imagini cu sfintirea unui bloc din Sectorul 4 in ziua in care Tolontan a fost audiat la DIICOT ca urmare a plangerii depuse de edil

"Bloc sfintit dupa ce a fost anvelopat.Anveloparea blocurilor este un lucru extrem de important nu doar pentru noi, cei din primarie care trebuie sa lucram la proiectare, finantare si pana la executie, ci mai ales pentru beneficiari. La finalizarea lucrarilor o asociatie de proprietari a simtit sa faca o sfestanie cladirii proaspat renovate in care isi au caminul. Ma bucura nespus gestul lor care arata cat de multa nevoie aveau de aceasta reabilitare si cata bucurie le-a adus", a scris Baluta pe Facebook.Cele mai multe persoane au incercat sa afle in comentarii cand vor fi anvelopate si blocurile lor, insa au fost si cei care au gasit gestul ridicol. "Dupa sfintire a crescut garantia lucrarilor, cu siguranta sunt vesnice acum" sau "Pe cine ardem pe rug daca apar probleme dupa reabilitare? Si de ce nu facem o incantatie poate vine si apa calda!", au scris acestia.Baluta a publicat inregistrarea in aceeasi zi in care coordonatorul publicatiilor Libertatea si Gazeta Sporturilor, Catalin Tolontan, a fost chemat pentru audieri la DIICOT. Alaturi de el a fost chemat la DIICOT si jurnalistul Mihai Toma. Ambii sunt audiati in calitate de martori, dupa plangerea formulata de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta.Acesta s-a considerat lezat de articolele publicate in Libertatea si a cerut la Judecatoria Sectorului 2 stergerea articolelor despre el, pedepsirea ziaristilor la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si condamnarea lor penala, catre DIICOT.