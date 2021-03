Daniel Ghita, discurs agramat in Parlament: "Aceste fantome a trecutului ne urmareste si ne otraveste vietile si astazi"

Ghita a atras atentia prin numeroasele greseli de exprimare pe care le-a facut, in ciuda faptului ca a rostit discursul de pe foaie."Cu buna credinta si speranta, numai in concret cu lucruri clare, cunoscute uneori chiar de organele de competenta respectiva, dar in mod misterios tinute pe loc" a fost fraza cu care fostul sportiv si-a inceput discursul, noteaza Adevarul.ro "Sunt colegi de-ai nostri din Parlament care efectiv arunca de fiecare data cu noroi, vorbe fara acoperire in fapte, delatiuni mizerabile, specifice fostei securitati. Ce sa intelegem de aici, ca aceste fantome a trecutului ne urmareste si ne otraveste vietile si astazi, sau ca unii dintre noi sunt copiii fostilor securisti, care au distrus destine si vieti?", a mai spus Daniel Ghita.Recent, deputatul PNL de Timis, Claudiu Chira, il critica pe Daniel Ghita, fostul luptator de K1, intrat in Parlament pe listele PSD Ilfov. Fostul director al Gradinii Zoologice din Timisoara este revoltat ca Ghita nu poarta masca in Parlament si vorbeste neintrebat.