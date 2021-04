Daniel Olteanu, noul presedinte al ALDE. Ce obiective si-a asumat deputatul

Au votat 999 delegati. Motiunea propusa de Daniel Olteanu a primit un numar de 818 voturi."Noul proiect ALDE inseamna asumarea liberalismului si a valorilor europene", a afirmat Daniel Olteanu, care a adaugat ca "prioritatea ALDE trebuie sa fie aceea de a reprezenta vocea puternica si credibila a romanilor dezamagiti de actuala majoritate parlamentara"."Noul proiect ALDE trebuie sa reuneasca toate vocile romanilor care cer competenta si coerenta in actul guvernarii. (...) Avem azi in Parlament o putere legitimata de 33% dintre romani. Cine ii apara pe restul de 67%? Cine le apara lor drepturile? (...) ALDE va trebui sa contribuie la asezarea lucrurilor pe un fagas normal", a mai declarat noul presedinte ALDE. Daniel Olteanu si-a asumat 3 obiective majore:1) din 2024 ALDE sa aiba reprezentanti in Parlamentul European2) triplarea numarului de alesi locali3) reprezentarea ALDE in Parlamentul Romaniei."Sunt 3 obiective de la care nu dau inapoi. Cred ca suntem cu totii de acord ca, incepand de azi, putem sa crestem", a mai afirmat Daniel Olteanu.Cei 4 prim-vicepresedinti alesi in urma votarii motiunii sustinute de Daniel Olteanu sunt: Claudiu Catana, Tiberiu Dekany, Tudor Ionescu si Roxana Turcanu.Functiile de vicepresedinti vor fi ocupate de: Anton Anton , Ion Asaftei, Constantin Avram , Alexandru Baicu, Ionel Cel Mare, Marian Coanda, Ionel Gae, Avram Gal, Mihaela Husanu, Octavian Ilisoi, Mircea Minea, Cornelia Negrut, Ionel Petre, Raluca Rosca, Violeta Sora, Bogdan Trifan si Florin Vizan.ALDE are peste o mie de alesi locali, dar nu a intrunit pragul electoral pentru a face parte din Parlament.