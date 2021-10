De ce își pierd românii încrederea în instituțiile occidentale?

.com

Ultimele sondaje arată că încrederea românilor în UE și NATO scade dramatic iar printre personalitățile apreciate încep să-și facă loc Vladimir Putin, Xi Jinping sau Viktor Orban.

Conform Eurobarometrului realizat în perioada iunie-iulie 2021, doar 56% dintre români au încredere în Uniunea Europeană, 35% nu au încredere iar 9% nu au o opinie despre asta. Același sondaj ne arată că doar 50% dintre români au încredere în NATO, 35% nu au încredere iar 15% nu au o opinie clară despre subiect.

Pe lângă Eurobarometrul din iunie-iulie avem și un sondaj mai recent, realizat de INSCOP. Acest sondaj arată și el o scădere a încrederii în instituțiile occidentale dar și în state ca Germania sau SUA.

Dincolo de aceste sondaje, care arată fotografii de moment, trebuie să vedem și atitudinea românilor din ultimii anii. În 2020 am trimis în Parlament un partid cu vederi radicale care, între timp, urcă fulminant în sondaje. Discursul AUR este în mod clar unul anti-occidental, chiar dacă liderii se feresc încă să spună lucrurilor pe nume.

În afara situației politice, trebuie observată și reacția majorității românilor la criza pandemică. România se află pe penultimul loc la vaccinare în Uniunea Europeană. Este evident că vina principală pentru acest eșec o au autoritățile, dar nu trebuie scos din ecuație nici curentul anti-occidental, care se poate manifesta și prin respingerea tuturor soluțiilor venite din Vest.

Frecvent, revine în discuție perioada de dinainte de 1989 și încă se găsesc mulți nostalgici iar Ceaușescu începe să fie ușor, ușor reabilitat ca mare patriot.

Cum am ajuns aici?

La nivelul întregii Europe Centrale și de Est se simte un astfel de curent. Recent, Tribunalul Constituţional din Polonia a decis că unele articole din tratatele UE sunt incompatibile cu Constituţia ţării. Ungaria, cu Viktor Orban vârf de lance, este într-un conflict perpetuu cu Comisia Europeană pentru subiecte legate de libertatea presei sau de LGBTQ. Poziționările Grupului de la Vișegrad, de multe ori bine argumentate în raport cu politica promovată de Bruxelles, au mulți adepți și în România.

În ceea ce privește încrederea în NATO, strategia lui Trump, America first, a lăsat urme adânci, iar declarațiile lui Macron de tipul ”NATO este în moarte cerebrală” nu fac decât să întărească percepția că Alianța Nord Atlantică este în declin.

Pe lângă situația externă, trebuie să privim și situația internă. România nu are, în momentul de față, lideri politici cu anvergură regională sau europeană. Nu există poziții ferme și bine argumentate ale României la nivel Uniunii Europene.

Am avut parte de cele două extreme: guvernarea PSD Dragnea în care tot răul venea de afară și tomata românească era calea și mai apoi, guvernare Cițu, în care opinia externă a României este că nu are nicio opinie.

Pe acest fond, pandemia a împins nervii tuturor la limită, iar propaganda antioccidentală și fake news-ul din social media au început să sape, încet dar sigur, la temelia încrederii românilor în instituțiile occidentale.

Ce urmează?

România se află, acum, concomitent, în trei crize: criza medicală, politică și economică. Modul în care clasa politică va gestiona această situație complicată va trasa un fir director pentru următorii ani.

Dacă România va continua să băltească în aceste crize, tot mai mulți români își vor pierde încredere, și așa șubredă, în sitemul și instituțiile actuale. Nu este exclus ca în 2024 să ne trezim cu un ” Jarosław Kaczyński wanna be” la Cotroceni iar Ro-Exitul să nu mai fie doar o speranță a conspiraționiștilor din străfundurile internetului.

Cristian Rosu este expert in comunicare si analist politic. De-a lungul timpului a publicat articole si analize in mai multe publicatii din Romania si strainatate (Huffington Post, EuropeanTimes, New Europe). Este absolvent al Facultatii de Filosofie din cadrul Universitatii Bucuresti, specializarea Studii Europene.