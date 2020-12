De ce spune Moise Guran ca nu a mai intrat in politica. "Intelegerile penale dintre Orban si Nicusor Dan"

Am renuntat la tot ceea ce imi doream de la viata profesionala

"De ce am decis sa merg in politica..."

"Organizarea campaniei, fara candidati"

"Ca doi parinti hotarati sa divorteze"

"Am tacut aproape un an ca sa nu va dezangajez de la vot si ca sa scapam Romania de aceasta amenintare permanenta numita PSD . Daca nu v-ati dus si n-am scapat, nu din cauza mea nu v-ati dus si n-am scapat. Urmeaza o poveste lunga, pe care o public in primul rand ca sa inchid eu acest capitol ciudat din viata mea, desi experienta lui va ramane". Cei care va grabiti, aveti rezumatul in titlu", a scris Moise Guran pe blogul sau "Am renuntat cam la tot ceea ce imi doream eu de la viata profesionala, m-am dus acolo sa dau un sut, nimic mai mult, un imbold intr-un moment in care eu mi-am dat seama ca ceea ce am simtit multi dintre noi ca fiind o noua revolutie, in mintile si in inimile noastre, este pe cale sa esueze.Si... am esuat si eu. Se intampla. Nu e usor sa accepti asa ceva, dar sunt lucruri care pot cantari mai greu decat ambitia personala, decat orgoliul sau chiar, asa cum veti vedea mai departe, decat dorinta de a face bine pentru tine si pentru ceilalti. Scopul, oricare ar fi el, nu scuza mijloacele.Daca intr-adevar am gresit fata de cineva, am gresit doar fata de mine insumi, dar nu e ca si cum nu am stiut ca se poate intampla exact ceea ce s-a intamplat. Am acceptat acest risc, nu am nimic de reprosat nimanui, nici chiar mie, pentru ca mai tare decat un esec posibil, m-am temut de ziua in care m-as fi uitat in oglinda si as fi zis - n-ai avut suficient curaj!", a mai scris Moise."Este o explicatie pe care am mai dat-o, dar o reiau, pentru ca totul e legat de ea. Toamna trecuta, fiul meu a plecat din tara. A plecat la studii, nu la munca, eu l-am incurajat, l-am sustinut, m-am bucurat pentru el, desi, s-a dovedit mai tarziu, nu eram pregatit pentru aceasta decizie a lui (ce parinte este?).Dupa care... Dupa care lucrurile au luat cea mai previzibila turnura cu putinta - pe masura ce el intra in contact cu viata, civilizatia si realitatile din Marea Britanie, la fel ca in cazul altor milioane de tineri plecati in Occident, imi dadeam seama ca sansele sa mai doreasca sa se intoarca in Romania scad. Si scad, si scad... Si scadeau cu fiecare zi, cu fiecare telefon, cu fiecare mesaj pe WhatsApp. Si cu fiecare zi, eu imi puneam tot mai disperat intrebarea ce voi face peste patru ani, atunci cand el va fi luat decizia sa nu se mai intoarca aici?Evident, aveam sa vand tot si sa plec si eu, mi-am zis, ce altceva? Dupa 20 de ani de zile in care am facut campanii insistente pentru a-i convinge pe tinerii (si mai putin tinerii) romani sa ramana in tara, eu insumi aveam sa abandonez ideea tampita ca asta e locul meu, ca aici o sa imbatranesc, crescandu-mi nepotii - o sa vand tot si o sa ma duc si eu asa cum s-au dus milioane inaintea mea, constienti si ei ca tara asta avanseaza mai lent decat ni se scurge noua timpul, tineretea, viata", a mai aratat Moise Guran pe blogul lui.Fostul jurnalist a mai povestit cum stateau lucrurile in Alianta USR-PLUS inainte de campaniile electorale."Un alt lucru de care imi dadusem seama inca inainte sa ma alatur staffului de campanie al Aliantei USR-PLUS era ca cele doua partide nu numai ca n-aveau candidati desemnati si nici oameni suficienti cat sa acopere mai mult de o treime din UAT-uri, nu numai ca n-aveau programe, nu numai ca n-aveau nici resurse financiare (nu o sa dau detalii despre asta, dar din subventia de la stat abia isi acopereau imprumuturile facute pentru campaniile anterioare) dar membrii si conducerea lor nici macar nu realizau cat de mica era bula in care comunicau, razboaiele si framantarile lor interne fiind complet neinteresante nici chiar pentru cei care ii votasera sau aveau (inca) de gand sa ii voteze.Pentru a organiza o campanie eficienta, aveam nevoie de doua lucruri - networking si externalizarea deciziei de campanie catre niste capete ceva mai limpezi, mai putin implicate in paruielile interne si mai legate de framantarile generale ale societatii, care la vremea respectiva (ianuarie-februarie) erau mari si serioase.Asa ca mi-am exprimat respectuos consideratia pentru modul in care fusesera organizate campaniile anterioare, dupa care le-am spus ca jobul meu nu e sa numar corturi si pliante si ca totul va fi organizat extrem de diferit. Erau corporatisti, aveau sa inteleaga, mi-am zis. Si chiar au inteles. Am impartit staful de campanie in trei entitati distincte - una operationala si financiara, una care avea sa trainuiasca si sa coordoneze reteaua teritoriala, fructificand potentialul urias (de viralizare a mesajelor) pe care membrii de partid il aveau, dar nu stiau nici ei ca-l au, postand fiecare pe facebook cam ce-l taia capul si cam ce credea fiecare ca e bine, si, in fine, o a treia structura (i-am zis Grupul de Strategie) in care am adus oameni de comunicare, sociologi si creativi (unii dintre ei sunt cunoscuti si nu o sa le dau numele), care avea nu numai rolul de a anticipa evenimente si de a reactiona rapid, dar trebuia sa le si creeze, prin dezbateri si initiative legislative, caci fondurile pentru o comunicare standard (reclama electorala) erau extrem de mici", a mai scris Moise Guran.Moise a mai aratat ca, la nici doua luni dupa ce a ales sa se alature Aliantei USR-PLUS, a remarcat unele probleme in interiorul acesteia."Pe la inceputul lui martie deja cele doua partide erau ca doi parinti hotarati fiecare in secret sa divorteze, cu singura grija ca divortul sa fie din cauza celuilalt.Pe mine nu ma mai chemau nici unii nici ceilalti la birourile permanente separate (de care eu totusi aflam) si asta dintr-un singur motiv - discutau exact strategii de separare.Problema s-a pus exact asa la ultima sedinta a birourilor reunite, care a avut loc la Grupul parlamentar al USR de la Parlament. Si acum fiti atenti!In sedinta respectiva Vlad Voiculescu i-a luat direct pe nicusoristi (care erau intotdeauna asezati cumva pe partea stanga a salii, grupati): Mai, ia ziceti, ce functii vi s-au promis in Primaria Capitalei?Liniste.Vlad a continuat: Ne-am intalnit cu Nicusor Dan , eu si Barna aici de fata si l-am intrebat daca Orban nu i-a cerut sa-i puna oamenii pe functii de directori in Primarie. Iar el a spus senin ca nu, dar penelistii trebuie sa-si dea acordul pentru fiecare director. Voi sunteti parte din schema asta?Nicusoristii, liniste in continuare.M-am uitat la Barna, care a dat din cap ca asa e. L-am intrebat cu voce tare: Confirmi? Da, a zis Barna. Voiculescu era nervos, Ciolos si Tudorache la fel. Barna voia sa para amuzat, dar era si el incordat, incurcat, nu-mi dau seama exact.In linistea aia, am inceput sa gandesc eu cu voce tare: Mai, functiile de directori din Primarie se atribuie prin concurs. Eu nu inteleg cum isi pot da Orban sau PNL acordul pentru numirea unor directori numiti prin concurs si acestea sunt fapte penale. Fapte de coruptie. Daca asa stau lucrurile, eu plec acasa", a explicat Moise.El a mai spus ca in acea perioada, Alianta USR-PLUS a fost foarte aproape de destramare."Creierul meu deja o luase razna. Imi venea sa ma ridic si sa caut jurnalistii de prin parlament si sa le spun ce se intampla. Era pur si simplu o nebunie. Stiam ca eu nu pot accepta sa sustinem un astfel de candidat, eu n-as fi votat un astfel de candidat, dar sa-i mai fac si campanie electorala... Am incercat sa ma calmez si sa imi iau ceva timp sa caut o solutie.Intre timp, in jurul meu, incepuse nebunia. Surprinzator, nu nicusoristii au fost cei care au contraatacat ritos ci Iulian Bulai (talambul de la Neamt cu Fecioara Maria - mama surogat) cel de care atarna singurul vot avantaj pe care il aveau barnistii in Biroul National al USR - Dar sigur ca trebuie sa discutam cu penelistii, trebuie sa facem aliante cu ei, nu putem lasa tara pe mana PSD! Imediat dupa el a sarit si Stelian Ion (candidat de opereta la Constanta, acum ministrul Justitiei) si abia apoi au intervenit nicusoristii. Nu-mi amintesc sa fi negat vreunul intelegerea lui Nicusor cu Orban, dar e posbil ca in haosul de acolo sa imi fi scapat mie.Acela a fost momentul critic in care Alianta USR-PLUS a fost mai aproape decat oricand sa se rupa. Au urmat ore, efectiv ore, in care s-au certat, provocandu-se unii pe altii sa zica Hai, gata, pa, nu mai vrem cu voi! Le-am si zis asta, dar nici eu nu le-am mai zis ca ar trebui sa ramana impreuna. Pentru ca nici nu mai credeam ca ar trebui sa ramana impreuna. Nici nu stiam ce sa mai cred. Intr-un final am plecat acasa, fara sa fie nici de data asta clar daca Alianta se rupsese sau nu". a mai povestit Moise Guran pe pagina sa.Moise a mai spus ca pe 12 martie a anuntat Alianta ca se retrage."Am asteptat inchiderea negocierilor si investirea guvernului, pentru ca aceste randuri sa nu serveasca politic nicicum. Nu doresc sa mai adaug nimic la ceea ce tocmai ati citit, nu doresc sa intru in polemica cu nimeni referitor la aceste lucruri. Aceasta experienta este despre mine, nu despre ei, la fel si deciziile, mai bune sau mai proaste pe care le-am luat", a mai scris Guran pe blog.Pe 15 ianuarie, Moise Guran a anuntat, intr-o interventie la Europa FM, ca renunta definitiv la cariera de jurnalist si ca isi va asuma un rol politic. Decizia sa a venit dupa mai multe discutii cu liderii Aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos Intr-o conferinta de presa sustinuta in aceeasi zi, Dan Barna a explicat ca Guran va fi implicat direct in coordonarea campaniilor aliantei USR-PLUS pentru alegerile locale si alegerile parlamentare.Citeste si: