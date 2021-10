De ce USR&PLUS nu pot depăși 15%

.com

Pentru că "Vrem o țară ca afară" s-a transformat în "Mă regăsesc afară mai bine decât printre cei din țară".

De 30 de ani mulți români si-au schimbat sentimentele, convingerile politice și valorile esențiale și au spus "vrem o țară ca afară".

Mulți au trăit schimbarea asta; au plecat de la baze diferite și au parcurs mai repede sau mai profund transformarea.

Cine s-a transformat mai repede, nu a mai avut răbdare și a plecat acolo, afară. Așa că cei transformați mereu au rămas în minoritate, mulți dintre ei preferând să plece. Majoritatea a aparținut mereu celor inerți, rămași mai degrabă neschimbați.

Mesajul și valorile pe care USR-PLUS încearcă să le transmită politic sunt adecvate pentru cei mai progresiști dintre români, occidentalizații, care mereu sunt... prea puțini: doar 15%, adică exact 15 români progresiști din 100 de români, contemporanii noștri.

USR-PLUS nu înțelege, nu acceptă și nu ating valorile mai... învechite ale majorității românilor. Așa că vor rămâne muuultă vreme o minoritate.

Din păcate valorile și credințele majorității nu se schimbă nici în 25 de ani.... următorii 25 de ani.

Cine face schimbarea?

Flash pe România 2021:

-deficit de forță de muncă

-deficit de nașteri

-emigrație continuă

-povara pensiilor

-contractare economică

-crize în sănătate

-deteriorare educație

Sunt acestea cauze sau efecte? Dacă le listăm, le conștientizăm, încetează ele? Ce le poate opri, eventual inversa?

Nu e prea greu de observat că România este într-un proces centrifug de golire ce poate duce la... dispariție: spre zero nașteri, spre zero forță de muncă, spre zero colectare bugetară (inclusiv pentru pensii)....

Nimic nou! De ani și ani se știe că piramida demografică din Romania este inversată și debalansarea ei va fi și mai accentuată, că împreună cu emigrația generează deficit pe piața muncii și nesustenabilitatea sistemului de pensii, culminând cu frânarea creșterii economice, deci creșterea decalajului față de economiile care știu să evite astfel de dezechilibre structurale.

Revin: CE poate opri și inversa dezintegrarea?

Care sunt cauzele? Oare nu este doar o singură cauză?!

Ce îi poate face pe români să facă mai mulți copii?

Ce îi poate face pe români să nu mai emigreze?

Ce îi poate face pe români să muncească mai mult, mai eficace, mai îndelungat?

Ce îi poate face pe români să producă valoare mai ridicată?

Ce îi poate face pe români să fie mai onești?

Ce îi poate face pe români să fie mai... educați?

Pare destul de evident că nu are cum ca un singur lucru, ca o atingere de baghetă magică, odată făcut, să determine producerea simultană a dezideratelor de mai sus: copii, acasă, muncă, bani, corectitudine, senectute... satisfacție.

Deci este mai complicat decât ne dorim...

Un mod de a încerca rezolvarea problemei este să vezi ce au făcut alții în situații asemănătoare, fiind într-o criză, s-au redresat și au ajuns la...fericire!

Pare la îndemână: cercetăm 10-20 de țări cu simptome similare și alcătuim o "rețetă"! Și poate deveni proiect de țară!

Dar, așa cum hainele bune se fac pe corpul celui care le va purta și, mai nou, tratamentele medicale sunt personalizate particularităților pacientului, tot așa, soluția redresării trebuie să fie un mix între rețetele altora și particularitățile românilor.

Înainte de a ne adânci în a găsi soluția, să evaluăm adversitățile posibile...

Să presupunem că avem soluția. Este ea acceptată? Trebuie "insularizată"? Cine se opune? Cine ne sprijină? Ce diminuează eficacitatea soluției? Ce facem ca să aibă susținere în timp? Cum depășim crizele efectelor colaterale? Cum înlocuim protagoniștii uzați? Cum măsurăm progresul? Cum anticipăm "restaurația"? Cum ne păzim de "beția puterii liderilor"? Cum ajustăm ținta funcție de evoluția mediului? Pornim de sus sau de jos? Pornim simultan sau planificat/etapizat, atât topografic cât și temporal? Pornim centralizat sau descentralizat? Regionalizarea este geografică (spatiu comun) sau axiologică (valori comune)? Valorile proprii diriguitoare sunt naționale, regionale sau de interes?

Din ultima frază rezultă că de fapt mereu am avut un răspuns la întrebarea care este cauza (și soluția) crizei descrisă în flash: discordanța între dorință și putință . Sau << Fuga după Forme fără a avea capacitatea/știința de a le umple cu Fond >>

<< Calitatea vieții din Romania este inferioară calității vieții din Occident, deoarece valorile sociale ale românilor sunt inferioare valorilor sociale ale occidentalilor. >>

Cu alte cuvinte, viața în România va fi "de invidiat" atunci când românii vor crede, gândi, înțelege, simți și acționa la fel (similar) cum cred, gândesc, înțeleg, simt și acționează occidentalii pe care îi invidiem și îi... copiem.

Transformarea, schimbarea valorilor românilor este soluția crizei prelungite, iar aceasta este realizabilă doar in timp îndelungat (25 ani! ) prin educația copiilor dar și a .. adulților . Atenție, educația moral-socială și educația tehnico-profesională.

Citiți aici în detaliu cum evoluează valorile națiunilor, inclusiv în România.

Prezentare TED - Moral Progress: Expanding the Human Mind

Dan Ioan Popp - antreprenor in serie, de profesie inginer automatist. A fost cofondator al BVB ca presedinte Broser SA, presedinte ARAI si al Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari, trainer IRECSON , profesor asociat ASE si a mai activat in domenii precum e-commerce (on-line shopping,on-line marketing, health & life-style consultancy),real estate development (CEO-Impact S.A, selling manager, trainer si coacher).

