Decebal Bacinschi, fost primar al Focsaniului - condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru coruptie

Instanta de judecata a dispus si confiscarea sumei de aproape 200.000 de lei de la Decebal Bacinschi."Condamna pe inculpatul Bacinschi Decebal Gabriel la pedeapsa trei ani inchisoare (...) pentru savarsirea infractiunii prev. si ped. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 (modificata) comb. cu art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. (...) Confisca in baza art. 112 alin. 1 lit. e C. pen. de la inculpatul Bacinschi Decebal Gabriel suma 197.427,3 lei. Suspenda sub supraveghere executarea pedepsei principale si a pedepsei accesorii aplicate inculpatului Bacinschi Decebal Gabriel. Durata termenului de supraveghere stabilit potrivit art. 92 C. pen. este de patru ani", se arata in Hotararea nr. 175/2020 a Tribunalului Vrancea.Potrivit deciziei instantei, pe durata termenului de supraveghere, fostul primar este obligat sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune Vrancea sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate si sa presteze 60 zile de munca neremunerata in folosul comunitatii, la Colegiul National "Unirea" Focsani sau la Liceul cu Program Sportiv.In acelasi dosar, o fosta angajata a primariei, Maria Cristina Costin, in prezent administrator special al ENET SA Focsani, a fost condamnata la doi ani si noua luni inchisoare cu suspendare si la efectuarea de 60 de zile de munca in folosul comunitatii. De asemenea, pentru aceasta a fost dispusa instituirea masurii asiguratorii a sechestrului penal asupra unor bunuri in valoare de 197.427,3 lei.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata in termen de 10 zile de la comunicare.Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA, in perioada decembrie 2013 - ianuarie 2014, "inculpatul Bacinschi Decebal-Gabriel, in calitate de primar al municipiului Focsani, cu intentie, a atribuit in mod direct catre o firma 'agreata' un contract privind obiectivul 'Instalatii de iluminat ornamental in Piata Unirii - Municipiul Focsani' si ulterior a achitat contravaloarea lucrarilor, desi stia ca pretul acestora este supraevaluat".Conform aceleiasi surse, edilul a actionat contrar dispozitiilor legale, rezultatul acestor actiuni fiind prejudicierea bugetului local cu suma de 394.855 de lei, concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit in cuantum de 267.482 de catre societatea comerciala respectiva."In demersurile sale, edilul a beneficiat de ajutorul inculpatei Maria-Cristina Costin, care, in calitatea de sef Serviciu Investitii, Administrarea Fondului Locativ din cadrul Primariei Municipiului Focsani, a intocmit si avizat mai multe documente pentru atribuirea contractului respectiv si ulterior pentru efectuarea platilor", au precizat procurarii DNA.Pana la data pronuntarii sentintei, Primaria Focsani nu s-a constituit parte civila in procesul penal, prejudiciul cauzat nefiind recuperat.