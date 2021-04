Noua procedura pentru inmormantarea persoanelor moarte de COVID-19. Conditii mult mai decente pentru rudele indoliate

Preotii vor avea voie sa intre in spital la pacientii in stare grava, la fel si apartinatorii. Trupurile vor fi puse in sicrie care vor fi sigilate.Ordinul de ministru va fi semnat vineri si, cel tarziu luni, va fi publicat in Monitorul Oficial.Intr-o postare pe Facebook Vlad Voiculescu a facut cateva precizari."Am cazut de acord ca pe perioada internarii in unitatea sanitara pacientul internat cu COVID-19 poate beneficia, la cerere, de asistenta religioasa, potrivit specificului cultului din care face parte, cu respectarea de catre cleric a tuturor masurilor sanitare care se impun. In ceea ce priveste ritualul inmormantarii, persoana decedata va putea fi imbracata in haine puse la dispozitie de catre familie/apartinatori, va beneficia de ritual de inhumare/incinerare a cultului de care apartine. Ritualul de inhumare/incinerare se va face cu sicriul sigilat cu respectarea vointei familiei si a tuturor normelor prevazute de lege . Am cazut, de asemenea, de acord in cadrul intalnirii pe respectarea normelor si masurilor de siguranta suplimentare propuse de Ministerul Sanatatii", a transmis ministrul.In finalul postarii, Vlad Voiculescu admite ca a dat o informatie gresita:"Din pacate, in cadrul intalnirii am preluat o informatie partial gresita in dialogul cu reporterii, lucru pentru care imi cer scuze. Intr-adevar, asa cum mai multi reporteri au semnalat, o parte a celor decedati - si anume cei autopsiati (!) - conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate in urma infectiei cu SARS-CoV-2 se igienizeaza, dar nu se efectueaza asupra lor manopere de cosmetizare si nici nu se imbraca, inainte de a fi introduse in sac ." Majoritatea covarsitoare a persoanelor decedate infectate cu SARS-CoV-2 nu au fost autopsiate. Este de altfel o reglementare din data de 6 aprilie 2020 pe care nu o voi comenta ci o voi modifica in cursul zilei de astazi."Vlad Voiculescu a spus de mai multe ori ca de vina sunt cei care s-au ocupat de decedati, adica cei de la pompe funebre.Iata ce scrie in ordinul ministrului Sanatatii:"Cadavrele contaminate ca urmare a infectiei COVID-19 confirmate prin teste specifice de laborator, care au fost autopsiate, se imbalsameaza cu caracter obligatoriu la sfarsitul autopsiei pentru a preveni transmiterea infectiei.Aceste cadavre se igienizeaza, dar nu se efectueaza asupra lor manopere de cosmetizare si nici nu se imbraca, inainte de a fi introduse in sac.Dupa identificarea cadavrului de catre apartinatorii decedatului sau de catre cei desemnati in conditiile prezentului protocol si semnarea actelor care atesta identificarea, personalul echipei medico-legale implicat in manipularea cadavrului pulverizeaza produse biocide de tip TP22 sau solutie de formaldehida peste cadavru, apoi acesta este introdus in doi saci rezistenti de vinil, astfel: dupa fiecare introducere a cadavrului in sac se pulverizeaza produs biocid de tip TP22 sau formol, folosind un echipament de pulverizare fina."