Liviu Dragnea castiga definitiv procesul cu Penitenciarul Rahova

"Solutia pe scurt: Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de Penitenciarul Rahova, impotriva incheierii nr. 393/08.04.2021, pronuntata in dosarul nr. 387/2021, de catre judecatorul de supraveghere a privarii de libertate din cadrul Penitenciarului Rahova. Intrucat contestatia a fost formulata de catre o institutie a statului cheltuielile raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica astazi, 17.05.2021", este minuta publicata de Judecatoria Sector 5. Liviu Dragnea ramane in spatele gratiilor, dar miercuri, pe 19 mai, acesta va veni in fata judecatorilor cu o contestatie impotriva respingerii cererii de liberare conditionata Liviu Dragnea a dat in judecata Penitenciarul Rahova, sustinand ca ar fi pierdut aproape 50 de zile de libertate din pricina faptului ca nu i s-a mai permis sa munceasca in spatele gratiilor.Practic, el a cerut sa-i fie recunoscute si zilele de munca pe care nu le-a prestat efectiv, dar care pot fi luate in considerare la calcularea fractiei de 2/3 din pedeapsa atunci cand se va discuta cererea de eliberare conditionata."In baza art. 56 din Legea nr. 254/2013 admite in parte contestatia formulata de petentul condamnat Dragnea Nicolae Liviu in contradictoriu cu Administratia Penitenciarului Rahova impotriva Incheierii nr. 282/2021 a Judecatorului de supraveghere a privarii de libertate de la Penitenciarul Rahova. Desfiinteaza, in parte, incheierea atacata si rejudecand: obliga Administratia Penitenciarului Rahova Bucuresti sa recunoasca petentului zilele castig din munca pe care le-ar fi realizat in perioadele 02.07.2020 - 15.09.2020 si 16.09.2020 - 28.01.2021, pentru care s-a constatat in mod definitiv incalcarea dreptului la munca prin sentinta penala nr. 1905/2020 a Judecatoriei Sectorului 5 si prin sentinta penala nr. 45/15.01.2021 a Judecatoriei Sectorului 5, cu excluderea perioadei 12.12.2020-06.01.2021 (in care petentul a fost internat la Penitenciarul Spital Jilava si Penitenciarul Spital Rahova), folosind acelasi algoritm de calcul expus la pct. 1 in adresa nr. 35451/PBRB/2021 emisa la cererea instantei de directorul Penitenciarului Rahova. Respinge contestatia formulata de petent cu privire la perioada 12.12.2020 - 06.01.2021 (perioada in care petentul a fost internat la Penitenciarul Spital Jilava si Penitenciarul Spital Rahova), ca neintemeiata. Definitiva", se arata in decizia instantei.In mai 2019, Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani si jumatate inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, fiind incarcerat la Penitenciarul Rahova.El a fost repartizat sa munceasca la atelierul auto al inchisorii, zilele de munca urmand sa fie luate in considerare atunci cand se va discuta eliberarea conditionata.Conducerea Penitenciarului Rahova i-a retras insa dreptul la munca, dupa ce Liviu Dragnea a acordat un interviu online fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, in prezent jurnalist la Realitatea Plus.Administratia Nationala a Penitenciarelor a sustinut atunci ca nu a autorizat ca Dragnea sa dea acel interviu, iar Penitenciarul Rahova l-a sanctionat pe fostul lider social-democrat cu ridicarea dreptului de munca in atelierul auto al inchisorii.Dragnea a atacat decizia penitenciarului in instanta, iar in septembrie 2020, Judecatoria Sectorului 5 a stabilit ca fostului lider PSD i s-a incalcat dreptul la munca