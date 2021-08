Claudiu Năsui: "Niciodată Ministerul Economiei nu a pus mai mulţi bani în piaţă precum anul acesta"

"Guvernarea nu trebuie să fie o cursă în care să fie considerat câştigător cine cheltuie cel mai rapid banii contribuabililor. România are nevoie ca de aer de mai multă eficienţă în stat, de instituţii mai puţine şi mai suple, iar banii contribuabililor trebuie mai degrabă economisiţi şi cheltuiţi cu maximă responsabilitate", a menţionat Claudiu Năsui Ministrul Economiei a mai precizat că, "vizavi de execuţie, niciodată ministerul Economiei nu a pus mai mulţi bani în piaţă cum a pus anul acesta"."Cu toate problemele întâmpinate, am reuşit să deblocăm tranşe de fonduri şi să dăm miliarde de lei firmelor din economia reală. În fapt, în primul semestru al anului, ministerul economiei a trimis mai mulţi bani în economie decât în ultimii 4 ani împreună. Este un record istoric", a subliniat Claudiu Năsui.Potrivit ministrului, cheltuielile cu funcţionarea proprie a ministerului au fost reduse masiv."Mai mult, ne-am ocupat şi de optimizarea cheltuielilor, eliminarea risipei, desfiinţarea sinecurilor şi oprirea programelor ministerului care finanţau de zeci de ani cercuri restrânse de interese, branşate, departe de ochiul public, la banii contribuabililor. Nu în ultimul rând, am redus masiv cheltuielile cu funcţionarea proprie a ministerului, executând circa jumătate din banii programaţi pentru acest capitol. România are nevoie de un stat mai mic, care să ne lase mai mulţi bani din munca noastră în buzunar", a încheiat Claudiu Năsui.