DOCUMENT VIDEO Arafat anunta noile restrictii: "Acolo unde incidenta e peste 4 la mie, in timpul weekendului, circulatia va fi permisa doar pana la ora 20.00"

Salile de sport, inchise

Declaratia este valabila numai dupa ora 20.00

Florin Citu: "E foarte important sa mentinem clar mesajul pentru vaccinare"

Lucian Bode: "Se inchid pentru 15 zile cluburile care nu respecta legea"

Documentul poate fi citit aici: ."In cursul saptamanii care a trecut am avut o sedinta la nivelul grupului tehnico stiintific unde a fost discutata situatia actuala, incidentele care sunt, rezultand hotararea pe care o avem in fata, HG 20/2021", a declarat Raed Arafat."Masurile sunt urmatoarele: referitor la intervalul orar in care este permisa circulatia - unde incidenta este peste 4 la mie in ultimele 14 zile - in timpul week-endului vineri, sambata, duminica circulatia sa fie permisa doar pana la ora 20.00. La operatorii economici activitatea urmand sa fie redusa pana la ora 18.00. Revenirea asupra acestor masuri se face cand se revine la incidenta sub 3,5 la mie. Daca incidenta depaseste 7,5 la mie, circulatia va fi pana la ora 20.00 pe toata durata saptamanii, iar operatorii economici functioneaza pana la ora 18.00 pe toata durata saptamanii. Se revine asupra masurii cand rata scade sub 7 la mie", a declarat Raed Arafat."Pentru aceasta sambata si aceasta duminica, masura va fi extinsa pana la ora 22.00 pentru persoanele care sunt incluse la exceptii si care participa la sarbatoarea Pesah", a completat seful DSU."Pentru noaptea de 3 aprilie spre 4 aprilie, se va permite iesirea pana la ora 02.00 pentru participarea la Pastelui Catolic. Actuala hotarare de guvern e valabila pana pe 14 aprilie, astfel ca informatiile referitoare la Pastele Ortofox vor aparea in urmatoarea hotarare de guvern", a precizat secretarul de stat."Se inchid salile de sport acolo unde incidenta depaseste 4 la mie si se va relua atunci cand incidenta scade sub 3,5 la mie", a completat Arafat, adaugand ca sportivii de performanta nu sunt afectati de aceasta masura."Aceste masuri sunt menite sa reduca mobilitatea si contactul pentru a reduce raspandirea coronaviruslui, sunt masuri care devin obligatorii si nu se mai discuta in cazul comitetelor, in momentul in care incidenta e atinsa, masurile intra obligatoriu in vigoare. Cand incidenta scade, masura se ridica", a declarat Arafat.Potrivit doctorului Raed Arafat nu sunt interdictii care sa vizeze iesirea dintr-o localitate cu toate ca au existat discutii in acest sens."Este posibil ca pentru stabilirea faptului ca s-a intrat in incidenta va fi o intalnire formala la nivel local, ce facem noi acum este sa stabilim niste reguli unitare pe aceste incidente, aici se respecta hotararea de Guvern", a completat seful DSU."Declaratia este valabila numai dupa ora 20.00. Intre orele 18.00 - 20.00 se circula, dupa ora 20.00 este necesara o declaratie care sa cuprinda motivul deplasarii. Livrarea la domiciliu continua", a punctat Arafat.Legat de programul magazinelor, Arafat a mentionat ca va fi dat un Ordin comun al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Economiei care va statua care e numarul de persoane permise in magazin."Vom trimite inca 50.400 de doze in acest weekend catre Republica Moldova. Avem un calendar al dozelor de vaccin, lucrurile se pot modifica, dar cand tragem linie, stam bine. In aprilie vom primi 4,5 milioane de doze de vaccin. M-am uitat si pe listele de asteptare, sunt doar 700.000 de persoane inscrise, e foarte important sa mentinem clar mesajul pentru vaccinare. Trebuie toata lumea sa inteleaga ca daca vrem sa iesim mai repede din aceasta pandemie. Daca ne uitam pe lista de asteptare, e clar ca vom ramane cu doze", a declarat Florin Citu."Am cerut sa vad un calcul alternativ pentru cele doua formule de calcul a incidentei", a mai spus Citu. Conform acestuia cele doua formule nu au semnificatii reale, semnificative."Masurile pe care luam sunt sigur ca vor duce la dezbateri in spatiul public. Romania are printre cele mai relaxate masuri", a mai spus Citu.Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, a fost adoptat un proiect de lege privind combaterea pandemiei COVID-19."Vrem sa parcurgem toate procedurile legale, de transparenta, asteptam punctul de vedere al avizatorilor si saptamana viitoare vom aproba acest proiect de lege si imi exprim speranta ca acest proiect va fi aprobat atat de Senat cat si de Camera Deputatilor. Legea 55 prevede sanctiunea principala a amenzii, in cazul operatorilor care nu respecta legea, referitoare la desfasurarea activitatii respectiv la suspendarea desfasurarii activitatii. In practica s-a constatat ca anumiti operatori economici, redusi numeric dar vizibili, care au fost sanctionati, au continuat sa incalce legea. Au continuat ca contraventia e nesemnificativa comparativ cu profitul. Asa ca mergem pe ideea inchiderii pentru 15 zile a sediului", a spus Bode.