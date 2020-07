VIDEO Cazanciuc, dupa dezbaterile din Comisia Juridica de la Senat: Statul nu te poate interna in spital doar pentru o simpla suspiciune

"Statul nu te poate interna in spital doar pentru o simpla suspiciune. Statul nu te poate obliga sa iei tratament.Nicio persoana in cazul careia s-a stabilit ca reprezinta un risc nu va putea umbla nestingherita pe strada. Prin consimtamantul dat isi asuma distantarea sociala. Vom incepe sedinta Plenului Senatului in cateva minute.Cateva elemente in plus sunt mai degraba discutii de natura tehnica, sa scoatem o lege care sa ne protejeze pe noi.Izolarea unei persoane care a fost confirmata ca avand COVID, medicul recomanda izolarea cu acordul persoanei respective. Daca persoana nu isi da acordul, medicul informeaza DSP, care in timp de 2 ore trebuie sa emita o decizie informata pentru a confirma sau infirma recomandarile medicului. In termen de 24 ore, persoana in cauza poate sa conteste in justitie.", a declarat Robert Cazanciuc."Fata de forma proiectului trimisa in Parlament, proiectul a suferit schimbari in proportie de 90%. Guvernul a trimis un proiect extrem de subred. Am reparat in Comisia juridica acele nedreptati, oferind in acelasi timp autoritatilor parghiile pentru a fi eficienti impotriva epidemiei", a mai sustinut Cazanciuc.Comisia Juridica a dezbatut mai multe zile la rand raportul privind Legea carantinei si izolarii, propusa de Guvernul Orban, in incercarea de a include recomandarile Curtii Constitutionale.