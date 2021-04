Ion Iliescu si-a dat demisia de la sefia Institutului Revolutiei. Gelu Voican Voiculescu a fost demis

CCR salveaza Institutulul Revolutiei Romane

Pana cand presedintele Klaus Iohannis ii numeste pe noii membri ai acestui for, membrii Colegiului au decis ca interimatul la sefia institutiei sa fie asigurat de Alexandru Mironov.Prima decizie a lui Mironiv a fost demiterea directorului general al IRRD, Gelu Voican Voiculescu. Mironov a mai hotarat sa-l numeasca in functia de director general pe Ioan Savu."Colegiul National a hotarat sa propuna Presedintelui Romaniei consultari cu privire la activitatea viitoare a IRRD si realizarea de dezbateri in cadrul Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989 si a Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989", mai precizeaza Colegiul IRRD in comunicat.Curtea Constitutionala a decis la finalul lunii martie ca legea prin care Guvernul desfinta Institutul Revolutiei Romane, infiintat de Ion Iliescu in anul 2004, este neconstitutionala.Ordonanta de urgenta de desfiintare a Institutului a fost adoptata la finalul lui 2019 de Guvernul Orban, insa anul trecut a fost respinsa de PSD , care controla majoritatea in Parlament. Actul normativ a fost insa trimis la reexaminare de presedintele Iohannis, iar noua majoritate constituita din PNL USR PLUS si UDMR a aprobat desfiintarea.Conducerea Institutului Revolutiei este asigurata de un "Colegiu National" alcatuit din personalitati reprezentative ale revolutiei romane. Numirea membrilor Colegiului National se face de catre presedintele Romaniei.Institutul a fost infiintat de fostul presedinte Ion Iliescu, in 14 decembrie 2004.Pe 18 februarie, PSD a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la acest act normativ.Pe 15 februarie, Senatul a adoptat, ca for decizional, proiectul pentru aprobarea OUG 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie1989, cat si pentru abrogarea legii de infiintare a IRRD. Propunerea legislativa se reintorsese la Senat dupa ce forma trimisa la promulgare a fost sesizata de catre Guvern la Curtea Constitutionala, cu obiectii respinse de CCR, dar si al unei cereri de reexaminare formulata de seful statului.Presedintele Klaus Iohannis a trimis, in luna octombrie a anului trecut, legea de respingere a OUG 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. El a sustinut ca institutul nu a reusit sa isi dovedeasca utilitatea. IRRD "a generat, prin activitatea sa si contrar obiectivului sau stabilit prin lege , numeroase tensiuni si controverse in spatiul public", a motivat seful statului in solicitarea de reexaminare transmisa catre Legislativ.Cabinetul Orban a adoptat o OUG, in luna decembrie a anului 2019, care viza desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.