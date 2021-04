Socialistii lui Igor Dodon solicita demisia Maiei Sandu. "Cerem alegeri anticipate"

Socialistii o acuza pe Sandu ca ar fi influentat decizia Curtii Constitutionale, care a dat unda verde alegerilor legislative anticipate.PSRM sustine ca decizia Curtii Constitutionale, care a constatat existenta circumstantelor de dizolvare a parlamentului, a fost "adoptata sub presiunea vadita a presedintelui Maia Sandu", calificand-o drept o "lovitura de stat cu scopul de a instaura in (Republica) Moldova un regim de guvernare externa, in interesul curatorilor de peste hotare ai lui Sandu".Pe pagina sa de Facebook , Igor Dodon scrie ca "Partidul Socialistilor considera ca Maia Sandu a participat direct in complotul antistatal, antinational si anticonstitutional impotriva tarii noastre si al poporului ei. Cerem demisia Maiei Sandu si alegeri anticipate a presedintelui Republicii Moldova".Mai mult, liderul prorus al PSRM o acuza pe Maia Sandu ca ar fi implicata in rapirea ex-judecatorului ucrainean Mykola Chaus de pe teritoriul Republicii Moldova si ca ar fi permis desfasurarea unei operatiuni ilegale a serviciilor speciale ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova, fara sa aduca vreo proba.In acelasi timp, Dodon, in numele socialistilor, isi exprima neincrederea fata de actuala componenta a Curtii Constitutionale si cere demisia judecatorilor Domnica Manole, Liuba Sova si Nicolae Rosca.El insista in continuare asupra numirii lui Vladimir Golovatiuc, actualul ambasador al Republicii Moldova in Rusia, in calitate de prim-ministru, spunand ca acesta este candidatul legitim al majoritatii parlamentare."Daca nu va fi numit in functie, intreaga responsabilitate pentru criza economica si epidemiologica din tara va reveni Maiei Sandu, ambasadorilor statelor occidentale care o sustin si judecatorilor Curtii Constitutionale", sustine Igor Dodon.In mesajul postat pe Facebook, Dodon spune ca formatiunea sa - cea mai numeroasa in actualul legislativ moldovean - este pregatita pentru alegeri parlamentare anticipate. Totusi, el adauga ca alegerile ar trebui organizate "doar atunci cand in Moldova vor fi aduse nu mai putin de 1,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 eficiente si cand vor fi vaccinati cel putin 600.000 de cetateni".Curtea Constitutionala a constatat joi, 15 aprilie, existenta circumstantelor care sa justifice dizolvarea parlamentului de la Chisinau, dupa esuarea a doua tentative de numire a unui nou guvern intr-o perioada de peste trei luni de la demisia executivului condus de premierul Ion Chicu.Dupa avizul emis de Curte, Maia Sandu a anuntat ca "in curand" va semna decretul de dizolvare a parlamentului si va anunta data alegerilor parlamentare anticipate.Actualul parlament de la Chisinau, despre care unii observatori locali sustin ca ar fi cel mai corupt din istoria Republicii Moldova nu poate fi dizolvat, intrucat majoritatea parlamentara constituita ad-hoc dintre socialisti si Partidul Sor, controlat de oligarhul fugar Ilan Sor, condamnat in prima instanta in dosarul privind "furtul miliardului" de dolari in 2014, a reusit la sfarsitul lunii martie sa instituie starea de urgenta in Republica Moldova pentru doua luni.Potrivit legislatiei actuale, in perioada starii de urgenta parlamentul nu poate fi dizolvat.Conform expertilor juristi, citati de Deutsche Welle din Chisinau, cel mai probabil decizia respectiva a parlamentului va fi anulata pe motiv de incalcare a procedurii: initiativa privind instituirea starii de urgenta a venit din partea unui grup de deputati socialisti, in timp ce, potrivit Constitutiei, doar seful statului sau un guvern plenipotentiar pot solicita parlamentului instituirea starii de urgenta. Or, la Chisinau din decembrie functioneaza un guvern interimar, cu prerogative limitate.