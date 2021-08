Ciolacu anunţă că s-au adunat 20.000 de semnături pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. Cât mai trebuie să mai strângă

”Sunt peste 20.000 de semnături, noi estimăm să strângem 60.000 de semnături. Am avut o discuţie şi cu preşedinta organizaţiei de Bucureşti, cu doamna Gabriela Firea , se va implica direct în această coordonare. Am făcut solicitări şi de corturi. După deciziile pe care o să le luăm la începutul săptămânii, vom tura absolut toată acţiunea”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3, joi seara.Marcel Ciolacu a explicat că nu a mai dorit să aştepte o decizie a magistraţilor şi a demarat această campanie de strângere de semnături pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand ”Am văzut şi eu astăzi că am fost certat de CSM, de Secţia procurorilor, pentru declaraţii politice, pentru că am declarat că nu mai aşteptăm o decizie a unui magistrat şi vom porni să o demitem pe doamna Clotilde. Îmi pare rău, dar nu sunt unul dintre politicienii care a discutat vreodată orice decizie a vreunui procuror sau judecător şi am şi spus că nu voi face niciodată acest lucru. Acea declaraţie a venit în contextul că prima oară am declarat că susţinem orice acţiune cetăţenească fiindcă nu avem o decizie a unui magistrat.Dar după ce am văzut cu toţii filmele, ce s-a întâmplat în Biroul Electoral de Sector unde erau neamuri, candidaţi, membri ai Biroului sau nemembri, toţi de-a valma, activişti, cu sacoşe, cum luau din saci, cum plecau cu documente şi mă adresez şi CSM şi Secţiei de procurori, nu vă supăraţi pe noi, există o limită totuşi. Dacă nu înţelegem că dacă lăsăm lucrurile nesancţionate la ceea ce s-a întâmplat la Sectorul 1 şi dacă nu înţelegem că democraţia are de suferit, atunci înseamnă că noi nu mai suntem un stat democratic”, a declarat Ciolacu.Preşedintele PSD a adăugat că a propus un protocol şi altor partide, pentru acest demers.”Am propus un protocol şi la celelalte partide politice, va fi semnat de patru sau cinci partide politice acest demers de strângere de semnături, am propus şi la PRO România şi la PP-USL şi la PER . Nu avem un răspuns de la PMP, nu am înţeles de ce fiindcă îmi aduc aminte că au fost furaţi la alegerile generale, dacă mai aveau 2.000 de voturi, erau în Parlamentul României. Nu am înţeles de ce nu au răspuns, poate răspund cu întârziere. Categoric se strâng semnăturile pentru demiterea doamnei Clotilde Armand”, a susţinut Ciolacu.Marcel Ciolacu a subliniat că este nevoie de 53.000 de semnături pentru referendumul privind demiterea primarului Clotilde Armand.