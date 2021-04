Rares Bogdan, despre demiterea lui Voiculescu: Premierul poate cere inlocuirea echipei

"Cineva sa dea explicatii despre o situatie care a aparut. Vom afla azi de la managerul Stoica, de la domnul Voiculescu, de la doamna Moldovan, care ar trebui sa vorbeaca mai putin, ca asta e treaba oamenior politici si a purtatorilor de cuvant, d e la domnul Arafat , de la Nicusor Dan , care trebuie sa stim ce a corespondat cu domnul Stoica", a precizat Rares Bogdan, luni dimineata, a spus Rares Bogdan, conform Adevarul.ro Referitor la cererea de demitere a lui Voiculescu, prim-vicepresedintele PNL a punctat: "Cel care cere inlocuirea echipei e premierul Romaniei.El are sprijinul PNL si al presedintelui Iohannis. Pot spune ca situatia nu e asa de grava. Situatia e mult mai linistita in coalitie decat pare din afara.In momentul acesta nu discutam despre demiteri, ci despre un lant al vinovatiilor", a completat Bogdan.Referitor la acuzatiile unuia dintre liderii PLUS despre faptul ca Florin Citu e mai concentrat de PR, Rares Bogdan a subliniat: "Liviu Iolu e fost jurnalist foarte bun. Probabil de la Bruxelles, acolo unde locuieste, se vede situatia putin schimbatal.Il invit in Romania. Noi am stagnat campania interna din PNL ca sa ne ocupam de guvernare".