Deputat liberal, despre greva de la metrou. "Metrorex ia 70% bani de la Stat ca sa functioneze, in conditiile in care Ion Radoi incasa anual 6 milioane de lei"

Antonel Tanase sustine ca liderul sindical Ioan Radoi castiga anual 6 milioane de lei din banii publici."Am citit cateva opinii in acest weekend care sustineau faptul ca, de fapt, greva Metrorex a fost despre drepturile salariatilor si conditiile de munca, nu despre faptul ca Ion Radoi castiga ilegal, de pe urma contribuabililor, 6 milioane de lei anual si brusc i s-a pus dop la conducta de bani publici.Dragii mei prieteni, in Metrorex, majoritatea angajatilor au salariul net de peste 5.000 de lei, directorii, nu putini la numar, pentru ca traim in tara cu cei mai multi directori pe cap de locuitor, intre 10,000 si 12,000 de lei net, cateva zeci de persoane, sefi, sefuleti, sefi de sefuleti, peste 7,000 de lei net iar un lacatus nici mai mult nici mai putin decat 8,600 de lei net. Cel mai mic salariu in Metrorex este undeva intre 3000 si 4000 de lei net", spune liberalul.El sustine ca nu doar ca Metrorex nu este profitabila, dar isi acopera bugetul din venituri proprii abia in proportie de 30%. Pentru a putea sa functioneze, statul pompeaza sume uriase de bani, anual.CITESTE SI: VIDEO Ministrul Transporturilor, mesaj dur catre grevistii de la metrou: "Radoi, s-a terminat! Ati dat un oras peste cap, voi unde va credeti?" "Desi la salariile astea am putea crede ca Metrorex este o companie profitabila, in realitate nu-si acopera bugetul decat 30% din venituri proprii.Restul sunt subventii de la Stat.In conditiile in care la finalul anului trecut salariul mediu net era de 3620 lei, in conditiile in care pandemia a venit cu inghetarea sau taierea salariilor pentru majoritatea "muritorilor de rand", in conditiile in care Metrorex primeste 70% bani de la Stat ca sa functioneze, in conditiile in care Ion Radoi, marele "sindicalist" incasa anual 6 milioane de lei, nu este lipsa crasa de bun simt sa ceri mai mult?Facem desigur aceasta analiza presupunand ca motivul grevei a fost "lipsa conditiilor" si nu banii pe care ii va pierde Radoi.Inteleg ca, in plus, toti angajatii acestei companii "profitabile", Metrorex, primesc spor de tunel. Mi se pare interesant, e ca si cum eu as avea spor de Parlament, agentii de vanzari spor de strada iar corporatistii spor de birou.Poate ca domnii de la Metrorex mai doresc spor de stres in vacanta, spor de privit trenul, spor de venit la munca si spor de dat cu ciocanul in garnituri. Sigur il merita pentru ca Meteorex ridica Romania la cer si foarte multi straini ne viziteaza tara doar ca sa se dea cu metroul, atat de performanta e compania. In incheiere: nu va e rusine?!?Sa ne reauzim sanatosi!", a mai scris Tanase.