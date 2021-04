Deputatul PSD, Daniel Ghita, surprins din nou fara masca in Parlament. Explicatia inedita a social-democratului

Daniel Ghita a declarat ca Guvernul trebuie sa desecretizeze toate contractele pe care le-a incheiat in perioada pandemiei de COVID-19 si a adaugat ca el nu stie ca ar fi declarata pandemie in Romania, scrie Agerpres."Cei care ne conduc de un an si patru luni sa raspunda pentru toate crimele, atrocitatile pe care le-au facut pana acum. E declarata pandemia in Romania? Eu nu stiu ca e declarata in Romania".Daniel Ghita a fost vazut de mai multe ori in plenul Camerei Deputatilor sau pe holul salii de plen fara masca de protectie sau purtand-o necorespunzator.