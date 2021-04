Alexandru Muraru, deputat PNL: "Cer Politiei si autoritatilor judiciare sa ia masuri fata de amenintarile cu moartea adresate unor intelectuali"

"Cer Politiei si autoritatilor judiciare sa se sesizeze si sa ia masurile legale impotriva unui reprezentant AUR care in luna februarie a acestui an a publicat o lista cu "tradatorii de patrie" ce trebuie executati daca ar fi reintrodusa pedeapsa capitala in Romania", afirma deputatul PNL Alexandru Muraru.El considera ca "este inca un caz din multele din ultima perioada in care discursul extremist este promovat in spatiul public, ceea ce reprezinta o amenintare la adresa drepturilor si libertatilor castigate in ultimii 30 ani"."Exista un principiu valabil de cand lumea: foarte putini pot sa faca foarte mult rau. In momente de criza, cum a fost al doilea razboi mondial, de exemplu, nu majoritatile pasnice au facut diferenta, ci grupurile fanatizate si ideologizate care au promovat ura si intoleranta. E greu sa lupti cu fanatismul pentru ca nu e vorba de rational, ci de o ura aproape mistica. Dar e important ca la nivel public sa existe o condamnare a manifestarilor extremiste, sa existe linii de demarcatie morale. Romania a facut progrese mari in ultimii ani in privinta combaterii xenofobiei, antisemitismului, negationismului si altor forme de extremism prin initiative legislative si institutionale", a afirmat Alexandru Muraru.Liberalul crede ca interventia autoritatilor trebuie sa fie ferma si imediata pentru ca descurajarea unor atitudini de acest fel sa fie un exemplu de reactie si de investigare rapida a celor care promoveaza discursul instigator la ura.Cezar Victor Nastase, membru AUR, a publicat pe pagina sa de Facebook o lista a "tradatorilor de tara", despre care afirma ca au "facilitat devalizarea tarii si vanzarea activelor romanesti catre straini".Nastase a scris ca "daca s-ar putea reintroduce pedeapsa capitala, aceasta ar trebui aplicata in special cozilor de topor si tradatorilor de patrie".