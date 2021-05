Deputat PNL, despre scopul participarii AUR la alegerile din Basarabia: "Denaturarea drumului europenizarii Republicii Moldova"

"In Romania, AUR a adunat un cumul de factori care sa-l scoata in afara legii. Este de asteptat ca acelasi comportament il va avea si peste Prut", argumenteaza Muraru.Deputatul liberal considera ca izolarea AUR peste Prut si refuzul asocierii cu aceasta formatiune extremista reprezinta cele mai bune solutii in actualul context din Republica Moldova."Anuntul privind participarea AUR la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova este de fapt incercarea de a crea un nou capitol de destabilizare si violenta politica si simbolica in fragila democratie de peste Prut. Adevaratul proiect al AUR peste Prut este de fapt acela de a denatura drumul europenizarii Republicii Moldova", afirma deputatul PNL Alexandru Muraru, intr-un comunicat de presa.El sustine ca in Romania, AUR a alterat democratia, a instigat permanent la ura si la violenta, iar de la tribuna Parlamentului s-au facut declaratii antisemite, xenofobe, de elogiere a criminalilor de razboi."In Romania, AUR a adunat un cumul de factori care sa-l scoata in afara legii. Este de asteptat ca acelasi comportament il va avea si peste Prut. Cetatenii Republicii Moldova si autoritatile trebuie sa stie ca, in Romania, AUR nu a avut absolut nicio contributie in Parlament, este un partid care se hraneste din ura si care contribuie la destabilizarea societatii, ceea ce ar servi interesului unor forte din Est. AUR nu reprezinta valorile unionismului, ci valorile autohtonismului nationalist care ne indeparteaza de Europa Occidentala", afirma deputatul liberal.Potrivit lui Muraru, Republica Moldova este cel mai important proiect al Romaniei in privinta politicii externe."Republica Moldova trebuie sprijinita sa isi construiasca, pas cu pas, traiectoria de stat membru cu drepturi depline in UE. Statul roman isi doreste ca cetatenii Republicii Moldova sa sprijine fortele democratice, europene care au ca obiectiv si sustin un viitor european. Republica Moldova are nevoie in acest moment de sprijin real, consistent si clar in privinta dezvoltarii si integrarii europene, nu de partide care duc de fapt o politica a instigarii la ura, a violentei si extremismului", a spus Alexandru Muraru. Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a anuntat miercuri, 5 mai, ca va participa, cu aceeasi sigla si denumire, la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 11 iulie. Potrivit lui George Simion , copresedinte AUR, aceasta va fi "prima oara in istoria celor doua state cand un partid exista pe ambele maluri ale Prutului"."Scopul principal al conferintei noastre de presa este acela de a anunta participarea AUR la alegerile parlamentare din 11 iulie de la Chisinau. Suntem cu aceeasi sigla si aceeasi denumire incepand de saptamana trecuta inregistrati in registrul partidelor de la Chisinau. Este pentru prima oara in istoria celor doua state cand un partid exista pe ambele maluri ale prutului si vrem sa avem parlamentari unionisti in ambele parlamente", a declarat liderul AUR George Simion, miercuri, la Parlament.