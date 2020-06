Deputat USR: 11,5% din actualul grup parlamentar PNL provine din PSD sau ALDE. Lista parlamentarilor traseisti

Ce parlamentari au migrat la PNL

Ziare.

com

Parlamentarul precizeaza ca tocmai cei care condamna traseismul "si dau vina pe predecesorii lor nu au nicio problema sa ii primeasca pe arhitectii dezastrului in mijlocul lor.".Nasui scrie ca printre cei care au parasit baraca PSD pentru cea PNL este si un apropiat de-al lui Dragnea, fost senator ALDE Viorel Ilie . Acesta din urma a fost si un aparator al modificarilor legislative initiate si promovate de Dragnea.Deputatul USR face o lista completand-o cu 3 senatori si 9 deputati, trecuti oficial in grupul liberalilor, dar neuitand nici de "independenti care merg fie spre un partid , fie spre altul, in functie de ce li se ofera si sunt folositi strict ca masa de votare, nu ca reprezentanti ai intereselor romanilor care i-au pus acolo". Nasui deplange lipsa "liniilor de demarcatie in politica romaneasca" si "continua migratie a politicienilor dintr-o parte in alta".Nasui face si o lista a deputatilor si senatorilor trecuti de la PSD si ALDE la PNL.Deputatii care au trecut de la PSD la PNL:- Andrei Alexandru- Ioan;- Liviu- Ioan Balint;- Cristina Burciu;Deputatii care au trecut de la ALDE la PNL:- Florica Ica Calota;- Toma- Florin Petcu;- Marius- Gheorghe Surgent.Senatorii ALDE trecuti la PNL:- Ionut-Iustin Talpos;- Viorel Ilie;- Marius- Petre Nicoara;- Ion Popa.