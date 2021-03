VIDEO Deputata PSD, filmata in timp ce vota de doua ori: "Pur si simplu nu se pot abtine sa nu incalce legea pesedistii. Invata repede"

"Am sesizat un vot la doua cartele. Este vorba de doamna deputat Matilda Goleac, care a votat la cartela doamnei Vicol Ciorba Laura Catalina. Rugamintea mea este sa ii atrageti atentia colegei sa respecte regulamentul. Nu stiu exact ce se intampla cu acele voturi (...), cu acest tip de vot, nu stiu care este procedura", a declarat Ungureanu, la dezbaterile de la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021.In filmarea publicata de Ungureanu se observa cum deputata voteaza si la aparatul din dreapta ei, unde nu este nimeni prezent."Complet ilegal, o doamna deputat de la PSD, voteaza si pentru colega de banca, cu incalcarea flagranta a regulamentului. Pur si simplu nu se pot abtine sa nu incalce legea pesedistii...Vai si amar. Dupa ce au depus 3000 de amendamente la buget in bataie de joc, nu se obosesc sa le voteze. Cea care si-a lasat cartela sa voteze "singura" se numeste Vicol-Ciorba Laura-Catalina. Am aflat cum o cheama pe doamna de la PSD care a votat la 2 cartele, Matilda Goleac este numele ei si se pare ca este la primul mandat. Invata repede...", a scris Ungureanu pe Facebook Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , care conduce sedinta, l-a invitat pe acesta sa faca o sesizare in acest sens."Va rog sa formulati o sesizare in acest sens si se poate verifica pe camera", a spus Orban.Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a replicat, ironic, sa fie reluat fiecare vot pe amendamente: "Eu va pot face propunerea sa luam de la capat tot, ca sa nu se dubleze vreun vot. Luam de la inceput fiecare anexa"."Aveti simtul umorului", i-a raspuns Ludovic Orban Continua dezbaterile pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021. Marti, 2 martie, va fi votul final.