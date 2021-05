Politicieni de cariera. Cine sunt deputatii AUR care au colindat sapte partide

In varsta de 78 de ani, deputatul Lucian Feodorov este cel mai in varsta parlamentar (78 de ani), si a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe partide. Feodorov si-a inceput cariera politica ca subprefect al judetului Botosani din partea PSDR, in perioada CDR (Conventia Democrata Romana), taman alianta pe care liderul AUR George Simion o compara cu actuala coalitie de guvernare.Ulterior, PSDR a fuzionat cu PDSR si a format actualul PSD . Feodorov n-a apucat insa sa intre in PSD, intrucat, pe finalul mandatului de subprefect, PSDR i-a retras sprijinul politic, acuzandu-l public ca se foloseste de prerogativele functiei pentru a atrage adeziuni la Partidul Social Agrar si al Pensionarilor (PSAP), pe care il conducea. Ulterior, deputatul s-a oprientat catre Partidul Poporului, iar mai apoi a plecat la Partidul Noua Generatie, condus de catre Gigi Becali . In anul 2019, Feodorov se regasea intr-un alt partid - Partidul Romania Noastra (PRN), formatiune condusa de catre fostul primar al Clujului Gheorghe Funar In noua legislatura, Feodorov a fost implicat in doua scandaluri, inca de la prima sedinta a Camerei Deputatilor, atunci cand a vrut sa intrerupa depunerea juramantului de catre deputati. Acesta le-a explicat colegilor ca este in varsta si ca este obosit, iar sedinta ar trebui sa se reia maine.Cateva luni mai tarziu, pe 2 martie, Feodorov a fost acuzat de catre deputatul USR Filip Havarneanu ca a votat de noua ori cu doua cartele. Deputatul AUR i-a raspuns ca o colega i-a "dat mandat".Un alt parlamentar AUR cu sapte partide la activ este Daniel Rusu. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, primele studii ale lui Rusu reprezita o licenta obtinuta in doi ani, intre 2016-2018, la Universitatea Bogdan Voda din Cluj. Acelasi CV mai arata ca pana la 27 de ani acesta a fost somer, dupa care ajunge sa ocupe fotoliul de primar al comunei Spring timp de 16 ani, intre 2004 si 2020.Rusu a fost numit edil dupa ce a candidat initial pe listele Partidului Umanist, devenit apoi Conservator. Doi ani mai tarziu, in 2006, acesta trece la Partidul Democrat, devenit ulterior PDL . In 2008 castiga iar primaria, de data asta ca membru PDL, dar in 2012 trece la PNL si candideaza din nou, ca reprezentant al USL. Cativa ani mai tarziu, in 2016, acesta schimba iar tabara si candideaza la aceeasi primarie din partea ALDE . Potrivit actualului edil al comunei Spring, Rusu ar fi "colidat" si PSD."A colindat mult, PUR, PNL, PDL, USL, ALDE, PSD. Le spunea cetatenilor ca ii iubeste, ca-si schimba partidele atat de des pentru ca nu gaseste sprijin (sute de mii de lei pentru o echipa de fotbal), el de fapt, nu-si gasea locul...pe lista la parlamentare. Intre-un final s-a regasit, s-a luminat si si-a gasit locul in AUR", a declarat Iulia Stanila, primarul din Spring.Potrivit presei locale, Rusu a facut de-a lungul carierei sale politice mai multe declaratii controversate. In 2016, deputatul AUR i-a facut "curvalai" pe cei din conducerea Consiliului Judetean Alba."Am auzit ca politica e curva dar nu am crezut nici o data ca atatia curvalai stau la coada", afirma Rusu, motivand ca bugetul aprobat pentru Spring este prea mic. Totodata, dupa motiunea si caderea Guvernului Dancila in 2019, Daniel Rusu critica dur conducerea ALDE, carora le reprosa ca "iar ati dat o palma la c***t".Nici din fotoliul de parlamentar Rusu nu a fost ferit de scandaluri. Pe 22 aprilie, Daniel Rusu posta pe contul sau de Facebook, de ziua sa, o imagine a companiei Kronospan din Sebes, in care se poate observa o emisie de fum gros."La Sebes, astazi, de ziua mea ... ma cadorisesc baietii destepti cu putin cancer pe paine! Asa sa le ajute Dumnezeu si lor si celor care permit asta!" a scris deputatul de Alba, pe contul sau. Postarea sa a fost vazuta de seful Garzii de Mediu Alba, Danut Halalai, care i-a spus ca fotografia este veche si ca nu este cazul sa provoace panica, in calitate de "demnitar al statului".